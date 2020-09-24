تردد قناة الجديد 2020

أصبح من السهل الحصول على تردد قناة الجديد 2020 على النايل سات والعرب سات حيث أصبحت واحدة من اهتمامات المواطنين العرب نتيجة تقديم الكثير من المحتويات الهامة للوطن العربي.

نبذة عن قناة الجديد

قبل التعرف على تردد قناة الجديد 2020 يجب التعرف على قناة الجديد نفسها حيث انطلقت هذه القناة سنة 1992 ميلاديًا وهذه القناة ملك لرجل الأعمال اللبناني تحسين الخياط.

في البداية كانت تسمى نيو تي في ولكن هذه القناة لم يستمر بثها سوى تسعة سنين فقط لا غير وتم إيقافها ثم عادت مرة أخرى سنة 2001 ميلاديًا وتم عمل حفلة كبيرة للقناة وشارك فيها الكثير من رجال الأعمال اللبنانيين وتم تسميتها بقناة الجديد منذ ذلك الوقت حتى عصرنا هذا.

تمكنت قناة الجديد من عمل منافسة شرسة بين العديد من القنوات في كافة الدول العربية وبصورة خاصة سوريا وفلسطين وجمهورية مصر العربية وحصلت على أعلى مستوى مشاهدة في رمضان سنة 2010 ميلاديًا من حيث البرامج والمسلسلات التي عرضت عليها في ذلك الوقت.

تعتبر هذه القناة واحدة من أكثر القنوات العربية اللبنانية التي حصلت على استحسان عدد هائل من المتابعين والمشاهدين.

أهم الأسباب التي ساعدت على نجاح قناة الجديد

من أبرز الأسباب التي ساعدت قناة الجديد على النجاح أنها تعتبر من اوائل القنوات اللبنانية التي قدمت الإعلام الهادف حيث كان يبحث عنه الكثير من المشاهدين والمتابعين اللبنانيين ومشاهدين ومتابعين العرب بصورة عامة.

حيث اهتمت قناة الجديد بعرض أحدث المستجدات التي تحدث في الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد وأيضًا أتاحت للمشهد والمتابع جميع ما يحتاج إليه حتى تمكنت من ملاءمة رغبات كافة المشاهدين والمتابعين في الوطن العربي بأكمله.

تردد قناة الجديد 2020 على النايل سات

في الأوان الأخيرة شهدت قناة تغيرات عديدة في الترددات بشكل كبير ولكن تتمكن من التعرف على تردد قناة الجديد 2020على النايل سات بكل سهولة وتتمكن من استقبال القناة متجنبًا أي تشويش أو انقطاع في البث.

تابعنا من خلال موقع المواطن نوضح أن تردد قناة الجديد 2020 على النايل سات هو: 12130 ونسبة الترميز الخاصة به هي: 27500 ومعامل تصحيح الخطأ في التردد هي: 5/6 وجودة هذه القناة تكون: HD.

قناة الجديد بث مباشر

بعد الحصول علىتردد قناة الجديد 2020على النايل سات قامت القناة بإتاحة بث مباشر لها من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت وأيضًا من خلال قناتها على اليوتيوب وتتمكن الآن من متابعتها ومشاهدتها في أي وقت تشاء ومن أي مكان في العالم العربي على مدار اليوم متجنبًا أي تشفير أو توقف.

يتمكن كافة مشاهدي ومتابعي قناة الجديد من متابعة كافة الأخبار عن طريق الصفحات الرسمية للقناة المتاحة على مواقع السوشيال ميديا وهي: فيس بوك تويتر.

البرامج التي تعرض على قناة الجديد

تقوم قناة الجديد بعرض العديد من المحتويات المختلفة حيث لا تتوقف على عرض برامج فقط ولكنها تقوم بعرض مجموعة من أبرز المسلسلات العربية إلى جانب العديد من البرامج التعليمية والأفلام بالإضافة إلى محتويات ترفيهية ولكن من أبرز البرامج التي يتم تقديمها على هذه القناة وتأخذ عدد هائل من المشاهدين والمتابعين ما يلي:

برنامج الحدث : يقوم بتقديم هذا البرنامج الإعلامية المعروفة سمر أبو خليل وهو عبارة عن برنامج سياسي يقوم بعرض كافة الأخبار السياسية اللبنانية والوطن العربي بأكمله.

: يقوم بتقديم هذا البرنامج الإعلامية المعروفة سمر أبو خليل وهو عبارة عن برنامج سياسي يقوم بعرض كافة الأخبار السياسية اللبنانية والوطن العربي بأكمله. برنامج عمشانشو : يتم عرض وتقديم هذا البرنامج بواسطة الإعلامي الغني عن التعريف أبو طلال الصيداوي ويقدم هذا المحتوى العديد من المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولكن بطريقة كوميدية ومضحكة.

: يتم عرض وتقديم هذا البرنامج بواسطة الإعلامي الغني عن التعريف أبو طلال الصيداوي ويقدم هذا المحتوى العديد من المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولكن بطريقة كوميدية ومضحكة. برنامج تحت السيطرة : يقوم بتقديم هذا البرنامج الرائع الفنانة والإعلامية المشهورة أروى وهو عبارة عن برنامج حواري تقوم باستضافة أبرز المشاهير والفنانين في البرنامج وعمل حوار بينهم.

: يقوم بتقديم هذا البرنامج الرائع الفنانة والإعلامية المشهورة أروى وهو عبارة عن برنامج حواري تقوم باستضافة أبرز المشاهير والفنانين في البرنامج وعمل حوار بينهم. برنامج غفران : يتم تقديم هذا البرنامج من خلال الإعلامية والكاتبة اللبنانية مريم نور.

: يتم تقديم هذا البرنامج من خلال الإعلامية والكاتبة اللبنانية مريم نور. برنامج أنا هيك : من أشهر وأبرز برامج القناة ويتم تقديمه بواسطة الإعلامي المعروف نيشان حيث يقوم باستضافة عدد هائل من المشاهير ويقوم بعمل نقاش كافة القضايا التي تشغل ذهن الرأي العام في ذلك الوقت.

: من أشهر وأبرز برامج القناة ويتم تقديمه بواسطة الإعلامي المعروف نيشان حيث يقوم باستضافة عدد هائل من المشاهير ويقوم بعمل نقاش كافة القضايا التي تشغل ذهن الرأي العام في ذلك الوقت. برنامج طوني خليفة : في هذا البرنامج يقوم الإعلامي طوني خليفة بمناقشة الكثير من القضايا العربية واللبنانية المتنوعة حيث يقوم بتقديم الأحداث التي يتعرض لها الوطن العربي.

: في هذا البرنامج يقوم الإعلامي طوني خليفة بمناقشة الكثير من القضايا العربية واللبنانية المتنوعة حيث يقوم بتقديم الأحداث التي يتعرض لها الوطن العربي. يوجد العديد من البرامج الأخرى الهادفة التي تعرض على قناة الجديد والتي تتمثل في: برنامج العين بالعين برنامج الأسبوع في ساعة برنامج يسقط حكم الفساد برنامج ولا أطيب.

مميزات قناة الجديد

بعد التعرف علىتردد قناة الجديد 2020 والبرامج التي يتم عرضها على قناة الجديد يوجد الكثير من المميزات التي تجعل القناة تحصل على أعلى نسب مشاهدة ومتابعة في لبنان والوطن العربي بأكمله ومن أهم هذه المميزات:

تتميز القناة بالدقة والاحترافية في اختيار البرامج المتميزة التي تجذب عدد هائل من المتابعين والمشاهدين.

استخدام القناة لأحدث التقنيات العالمية وأجدد أنظمة الجودة حيث تتنوع بين نظام HD عالي الجودة ونظام SD العادي في الجودة وتوفر للمشاهدين والمتابعين استقبال إرسالها بصورة وصوت أكثر في الدقة.

من أبرز مميزات قناة الجديد المصداقية والشفافية في عرض الأخبار سواء كانت محلية أو عالمية وأيضًا عرض وجهات النظر المتنوعة في العديد من القضايا المتواجدة على الساحة بدون التحيز لوجهة نظر محددة.

تشمل قناة الجديد مجموعة هائلة من أبرز الخبراء والاستشاريين في متنوع المجالات إلى جانب أبرز النجوم والإعلاميين ومقدمين البرامج وفريق عمل مذهل ومتميز وضخم.

تردد قناة الجديد 2020 على العرب سات

يعتبر تردد قناة الجديد 2020 على العرب سات هو: 11977 ومعدل الترميز الخاص بهذا التردد هو: 27500 واسم القناة على الرسيفر هو: Aljadeed TV HD.

أهداف قناة الجديد

تهدف إلى كشف الحقائق بكل مهنية.

تعمل جاهدة حتى تكون منبر إعلامي متكامل يتابع الأخبار المحلية والدولية.

العمل على كشف الفاسدين وإظهار كافة المستندات المسربة في هذا الأمر وقضايا أخرى متعددة.

تعتبر قناة غير متحيزة لأي سياسي وتقوم بتقديم إعلامي متزن وموضوعي يراعي استقرار لبنان.

تتميز بإعلام حر يقوم بتبادل الآراء والتوقف على وجهات النظر.

إعلام ملتزم بقواعد الإعلام يضع مصلحة لبنان أعلى أي اعتبار.

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