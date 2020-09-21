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تركي آل الشيخ في عمل جديد بمناسبة اليوم الوطني: يا بلادي نفتخر بأمجادك
أداء الفنان المتألق راشد الماجد

تركي آل الشيخ في عمل جديد بمناسبة اليوم الوطني: يا بلادي نفتخر بأمجادك

2020/09/21
الساعة 9:55 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تركي آل الشيخ في عمل جديد بمناسبة اليوم الوطني: يا بلادي نفتخر بأمجادك تركي آل الشيخ
المواطن - الرياض

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن عمل غنائي جديد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، بعنوان “يا بلادي”.

وشارك في نظم كلمات الأغنية تركي آل الشيخ وآخرون، وهي أداء الفنان راشد الماجد، وجاء في مطلع كلماتها:

يا بلادي نفتخر بأمجادك

كلنا همة إلين القمة

موطني من يوم جاء ميلادك

أشرقت شمس الفخر للأمة

عادتك فوق الشعوب وعادك

سامياً فوق الشموخ ويمه


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