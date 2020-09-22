تركي آل الشيخ: هالمرة اليوم الوطني غير

المواطن - الرياض

أشاد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، بـ تطبيق توكلنا؛ وذلك بمناسبة اليوم الوطني.

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الاثنين: “هالمرة اليوم الوطني غير، معنا ضيف وقف معكم بأشد أيامكم ومستمر معنا في أحسن أيامنا”، ثم أشار إلى تطبيق توكلنا.

ورد حساب تطبيق توكلنا على تغريدة تركي آل الشيخ بالقول: “شكرًا يا أبو ناصر على دعوتك وبإذن الله دائمًا مخضرينها”.

همة حتى القمة:

وتستعد المملكة تحت شعار “همة حتى القمة”، يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 سبتمبر للاحتفال باليوم الوطني الـ90، والذي تحتفل به المملكة كل عام.

ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي رقم 2716 الذي أصدره الملك عبد العزيز في ذاك اليوم من العام 1932، الموافق 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، والقاضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

تاريخ اليوم الوطني:

وتمكن الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، في 15 يناير 1902 من استعادة الرياض، عاصمة أجداده مؤسسي الدولة السعودية الثانية، مواصلًا مسعاه من أجل توحيد المملكة، حيث نجح في توحيد العديد من المناطق على مدى ثلاثين عامًا أهمها: جنوب نجد وسدير والوشم والقصيم والأحساء، فعسير وحائل، تلا ذلك ضم منطقة الحجاز، قبل أن يكتمل توحيد منطقة جازان أخيرًا في العام 1930.

فعاليات متنوعة بمختلف المناطق:

وهذا العام سيشهد الاحتفال داخل المملكة فعاليات متنوعة تقام في جميع مناطقها، تشمل الألعاب النارية والاحتفالات المتنوعة والمهرجانات والعروض العالمية والملتقيات.

وفى الخارج تحتفل السفارات السعودية في كل عواصم العالم باليوم الوطني على طريقتها الخاصة، في حضور قيادات السفارة وأبناء الجاليات السعودية في الخارج.

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