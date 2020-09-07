تركي آل الشيخ يُراقب ثنائي برشلونة لضمهما لـ ألميريا

المواطن - محمد سمعه

يستهدف المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ضم لاعبين من برشلونة الإسباني لفريقه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

آل الشيخ واثق من قدرته على ضم نجمي برشلونة

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية المقربة من البارشا، إن تركي آل الشيخ واثق من قدرته على إقناع النادي الكتالوني بالتخلي عن خوان ميراندا وخورخي كوينكا ليتعاقد معهما ألميريا بفترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت “سبورت” على أن مالك نادي ألميريا سيحاول التوصل لاتفاق مع البارشا لضم اللاعبين على سبيل الإعارة لـ ألميريا مع وضع خيار يسمح للنادي بشرائهما نهائيًا من النادي الكتالوني بنهاية الموسم الرياضي.

جدير بالذكر أن الميريا يبحث تدعيم صفوفه بأقوى الصفقات، وذلك من أجل الصعود للدوري الإسباني الممتاز بعد نهاية موسم 2020/2021.

ليون يرفض ضم مدافع البارشا لكثرة إصاباته

وفي سياق آخر، أكد الفرنسي رودي غارسيا المدير الفني لنادي ليون الفرنسي، أنه لا يُفكر في التعاقد مع مواطنه صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعلّق غارسيا على الأمر أمس الأحد في تصريحات صحافية مؤكدًا أنه من الصعب إتمام الصفقة.

وبحث البارشا عن التخلص من أومتيتي، بعد أن تراجع في مستواه الفني بسبب كثرة إصاباته بالفترة الأخيرة.

وقيل إن نادي لاتسيو الإيطالي مهتم بالتعاقد مع أومتيتي في حال قرر مغادرة البارشا.







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