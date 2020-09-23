تركي بن طلال في احتفال اليوم الوطني: العالم يحسدنا على ليلتنا

المواطن - فهد القحطاني

رعى محافظ محافظة أحد رفيدة متعب المتعب، مساء أمس الثلاثاء، احتفال أهالي المحافظة بـ اليوم الوطني الـ90، بحضور عدد كبير من مديري ورؤساء الدوائر الحكومية وشيوخ ونواب القبائل والأهالي بالمحافظة.

وكان الاحتفال في مركز الأمير منصور الحضاري ببلدية محافظة أحد رفيدة مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث بدأت برامج الحفل بالسلام الملكي ثم آيات عطرة من القرآن الكريم وبعد ذلك كلمة لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال ألقاها عبر الاتصال المرئي وذكر فيها أن “الليلة ليلة يحسدنا عليها العالم كله ليلة توحيد المملكة في 23 سبتمبر 1932 علي يد المغفور له الموحد.

وأضاف: أن الليلة ليلة فرح وعزّ لنبتهج تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان اللذين يقودان المسيرة بكل عزّ وفخر وبكل شموخ لننعم بالأمان وننعم بالوحدة إلى أن يشاء الله.

وتابع تركي بن طلال: “إننا بتماسكنا بوحدتنا هذه تكون أيامنا أفضل وأجمل في القادم والأيام والسنين”.

وتلى ذلك مسيرة لعدد من أبناء وبنات المحافظة ثم استعراض لفرسان الخيل وبعده عرض وثائقي للمحافظة بعنوان “بين الحاضر والماضي” ثم كلمه لمحافظ أحد رفيدة تلاها قصيدة للشاعر سعيد بن زهرة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وفي ختام الحفل تم تقديم أوبريت بعنوان “في صدى تسعون” من كلمات شاعر الوطن عبدالله الشريف بمشاركة فرقتي أحد رفيدة والواديين الشعبية.

شارك الخبر