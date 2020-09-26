تسجيل الدخول الى انستقرام من قوقل

ولأن تطبيق انستجرام أصبح الأشهر عالميًا من ضمن تطبيقات السوشيال ميديا يبحث الكثير من الناس عن طرق تسجيل الدخول الى انستقرام من خلال قوقل، حيث يفضل البعض التصفح من الويب.

تطبيق انستجرام

يعتبر الانستجرام أصبح من أشهر مواقع السوشيال ميديا والتي انتشرت مؤخرًا بالرغم من ظهورها منذ سنوات عديدة، فمن خلال الانستجرام يمكنك التصفح ورؤية الملايين من الصور الخاصة بالمتابعين من فنانين وفنانات وأصدقاء وغيرها، بالإضافة إلى العديد من المزايا والمواصفات التي يقدمها التطبيق للمستخدم.

فمن خلال الانستجرام يمكنك وضع حالة لمدة 24 ساعة فقط، يمكن الأصدقاء أو العامة رؤيتها على حسب إعدادات الخصوصية الخاصة بك، ومن خلاله أيضًا يمكنك نشر العديد من الصور والفيديوهات القصيرة والتي تريد الاحتفاظ بذكراهم وتخليدها.

بالإضافة إلى إمكانية إجراء المحادثات مع الأصدقاء وغير الأصدقاء، وإضافة تعليقات على المنشورات وتسجيل إعجابك بها بل ومشاركتها أيضًا.

تسجيل الدخول الى انستقرام من قوقل

وحتى تستطيع الانتفاع والتمتع من جميع الخدمات المميزات التي يقدمها التطبيق أو الموقع للمستخدم لابد من تسجيل الدخول للموقع، ويتم هذا من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي يمكنك اتباعها من النقاط التالية:

أولًا نقوم بفتح محرك بحث جوجل التي تقوم بالبحث من خلاله عن أي شيء.

في مكان محرك البحث قم بكتابة انستقرام تسجيل الدخول.

قم باختيار الصفحة الرئيسية للموقع.

سوف تجد خياران هما فتح حساب جديد وفي الأسفل زر لدى حساب بالفعل قم بالضغط على الخيار الثاني.

بعد ذلك سوف يطلب منك الموقع إدخال البريد الإلكتروني ورقم المرور الخاص بك.

قم بإدخال البيانات والتأكد من صحتها ومن ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.

بعد ذلك سوف يتم فتح الحساب الخاص بك على انستقرام.

فتح حساب جديد على انستقرام

بجانب خطوات تسجيل الدخول الى انستقرام من جوجل فإن هناك أيضًا مجموعة من الخطوات التي تمكنك فتح حساب جديد للمرة الأولى إذا لم يكن لديك حساب بالفعل، ويتم هذا من خلال هذه الخطوات البسيطة:

أولًا نتجه إلى محرك بحث جوجل كروم من التطبيقات الخاصة بهاتفك أو الموجودة على جهاز الكمبيوتر.

في شريط البحث قم بالضغط وكتابة انستقرام للبحث عنها.

قم بفتح الخيار الأول لفتح الموقع.

سوف تجد أمامك زر فتح حساب جديد قم بالضغط عليها.

سوف يطلب منك إدخال مجموعة من البيانات، قم بإدخال البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

في حالة إدخال رقم الهاتف سوف يرسل لك الموقع رمز تأكيدي على هاتفك، قم بإدخاله في الخانة الخاصة به.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة ومن ثم الضغط على التالي.

بعد الانتهاء سوف يسألك الموقع هل سوف تستمر التصفح من خلال الويب أو الانتقال إلى التطبيق.

قم باختيار أمر التصفح من الويب كما تريد ومن ثم البدء في تصفح الموقع بحسابك الشخصي.

حذف وتعطيل حساب انستقرام بشكل نهائي

من الجدير بالذكر أنه لا يمكن حذف الحساب بشكل نهائي من خلال التطبيق، فهذه الميزة غير متوفرة على تطبيقات الهاتف المحمول، لذلك لإن خطوات حذف الحساب بشكل نهائي لا تتم إلا من خلال تسجيل الدخول الى انستقرام من قوقل فقط، بالإضافة إلى أنه عندما يتم حذف الحساب فإنك لا يمكن استرجاعه مرة أخرى.

ويتم حذف الحساب بجميع ما يحتويه من صور وفيديوهات ومعلومات شخصية، ولكن التعطيل المؤقت هو التي من خلاله يتم إزالة الحساب من عند المتابعين والأصدقاء ولكنه موجود في الموقع نفسه وعند فتحه مرة أخرى يقوم بالفتح والتسجيل بسهولة واسترجاع الحساب.

كيفية حذف حساب نهائي من انستقرام من قوقل

في بعض الأحيان يريد الناس حذف حساباتهم بشكل نهائي من الموقع، وهذا لعدة أسباب قد ترجع لكل مستخدم على حدي، والتالي إذا أردت ذلك لابد من اتباع مجموعة من الخطوات يذكرها موقع المواطن، هي:

أولًا قم بفتح محرك البحث.

البحث في قوقل عن انستجرام.

تسجيل الدخول الى انستقرام من قوقل من خلال الحساب التي تريد حذفه بشكل نهائي.

من قوقل من خلال الحساب التي تريد حذفه بشكل نهائي. من الصورة الشخصية الخاصة بك على الموقع قم بالضغط عليها.

بعد ذلك قم باختيار حذف حسابي الشخصي.

سوف تفتح لك قائمة من الأسباب التي أدت إلى حذف حسابك قم باختيار الأنسب.

بعد ذلك قم بإعادة كتابة كلمة السر الخاصة بحسابك.

ومن ثم قم بالنقر على زر حذف الحساب نهائيًا.

تعطيل حساب انستقرام بشكل مؤقت

يمكنك تعطيل حسابك بشكل مؤقت واسترجاعه وقت الحاجة إليه بكل سهولة بمجرد تسجيل الدخول، ويتم هذا من خلال التطبيق أو من قوقل، ويمكنك اتباع هذه الخطوات لإيقاف أو تعطيل الحساب:

البحث عن الصفحة الرئيسية للموقع وفتحها من قوقل.

ثم تسجيل الدخول الى انستقرام من قوقل من خلال إدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر.

من قوقل من خلال إدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر. بعد ذلك سوف تجد في الصفحة الرئيسية للموقع أيقونة بها صورتك الشخصية قم بالضغط عليها.

سوف تجد أمامك البيانات الخاصة بك وفي المنتصف خيار “تحرير الملف الشخصي” قم بالضغط عليه.

بعد ذلك تظهر لك مجموعة من الخيارات قم باختيار “التعطيل المؤقت لحساب انستقرام” قم بالنقر عليه.

ومن ثم يظهر لك أسباب تعطيل الحساب قم باختيار الأنسب لك.

قم بإدخال كلمة المرور للتأكيد.

وفي النهاية قم بالضغط على أمر “التعطيل المؤقت”.

وهكذا يتم تعطيل الحساب ولم يظهر لأحد ولكن حين تسجيل الدخول مرة أخرى يتم استعادة الحساب بجميع الصور والفيديوهات والمعلومات الشخصية.

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