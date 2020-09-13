تسجيل دخول بريد الكتروني gmail من الهاتف

البريد الإلكتروني أو ما يعرف gmail في عصرنا الحالي أصبح من الأمور المهمة وتسجيل دخول بريد الكتروني gmail من الهاتف أمر مهم ويتساءل عنه والمثير تعرف على بعض المعلومات حول تسجيل الدخول على موقع gmail.

حساب gmail

حساب gmail هو حساب شخصي يمكنك الاحتفاظ بيه على هاتفك الجوال وذلك لكي تحصل على كثير من المميزات من خلاله فمن خلاله يمكنك القيام بإرسال واستقبال الرسائل على هاتفك فهو وسيلة مختلفة لذلك كما أنه من خلال حسابك الشخصي في تطبيق gmail يمكنك الاحتفاظ بالبيانات والصور والملفات عليه ومن خلاله تستطيع الحصول على البيانات.

يمكننا القول أن حساب gmail على الهاتف هو أمر مهم ولا يمكن التخلي عنه أهميته في الهاتف كبيرة ولا يمكن التمتع بكثير من المميزات لكثير من التطبيقات بدون حساب gmail لنا فحتي على هواتف الاندرويد لا يمكنك التمتع بخدمة google بدون حساب gmail لك عليه من خلاله تقوم بتسجيل الدخول إلى موقع google.

تسجيل دخول بريد الكتروني gmail من الهاتف اندرويد

الجميع يرغب في تسجيل الدخول من خلال البريد الإلكتروني الخاص به وذلك على هواتفهم الأندرويد لذا يمكنك القيام بذلك من خلال جوالك الاندرويد عن طريق بعد الخطوات البسيطة ومن خلال موقعنا المواطن نوضح تلك الخطوات هي:

من خلال هاتفك يجب عليك فتح تطبيق gmail والذي سوف تجده مجموعة التطبيقات التي يتم فتحها عن طريق الاتصال بالإنترنت أو قد تجده في خارج يكون على شكل ظرف له اللون الأحمر والأبيض ويحتوي على حرف M.

عند فتح التطبيق في حالة لو كنت لم تقم بتسجيل الدخول من قبل سوف يظهر لك صفحة لكي تقوم بإدخال البيانات الخاصة بك وتقوم بتسجيل الدخول بها.

أما في حالة لو قمت بتسجيل الدخول من قبل في تطبيق gmail كل ما يجب عليك فعله هو الضغط على الصورة الشخصية لك والتي سوف تجدها أعلي الشاشة.

سوف تجد الحساب الذي قمت بإدخاله من قبل وأسف الاسم سوف تجد كلمة إضافة حساب آخر قم بالضغط عليها.

بعد ذلك عليك باختيار النوع الخاص بالحساب الذي ترغب في إدخاله في تطبيق البريد الإلكتروني.

بعد ذلك عليك اتباع بعض الخطوات والتي تكون إدخال البيانات ومن خلالها سوف يتم إدخال الحاسب الجديد الخاص بك وتسجيل الدخول من خلاله.

تسجيل دخول بريد الكتروني gmail من الهاتف آيفون

يمكنك من خلال هاتف آبل أن تقوم بتسجيل الدخول لبريد الالكتروني gmail وذلك من خلال بعض الخطوات التالية:

قم بفتح التطبيق الخاص بالبريد الالكتروني والذي سوف تجده موجود على هاتف آبل ويتم فتح هذا التطبيق عن طريق الاتصال بشبكة الانترنت.

بعد الدخول إلى التطبيق في حالة لو لم تكن قد قمت بتسجيل الدخول به من قبل سوف تظهر لك خانات فارغة يجب عليك ملئها لكي يتم فتح الحساب الخاص بك.

أما في حالة لو كنت قد قمت بتسجيل الدخول من قبل في تطبيق البريد الإلكتروني عليم الدخول إلى الصورة الشخصية الموجودة أعلى التطبيق وبعد ذلك سوف يظهر لك الحساب الذي قمت بالدخول إليه من قبل وأسفل ذلك سوف تجد جملة إضافة حساب آخر قم بالنقر عليها.

بعد ذلك عليك اختيار الحساب الذي ترغب في إضافته للتطبيق وتسجيل الدخول من خلاله في حالة لو لم يظهر لك الحساب الذي ترغب بتسجيل الدخول من خلاله يمكنك الضغط على كلمة غير ذلك حتى يظهر لك حسابات أخرى.

بعد ذلك عليك إدخال كافة البيانات التي سوف تظهر لك لكي يتم تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي لك وقم بإتباع الخطوات حتى تستطيع تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي.

تسجيل دخول بريد الكتروني gmail من حاسوب

يمكنك تسجيل الدخول للبريد الالكتروني الخاص بك عن طريق الحاسوب الشخصي بكل سهولة وذلك عن طريق بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها:

قم بالدخول إلى الموقع الخاص بالبريد الإلكتروني.

قم بالدخول إلى الحساب الخاص بك وذلك من خلال إدخال رقم الهاتف الخاص بك وكلمة المرور.

في حالة لو لم يكن المكان الخاص بإدخال الحساب الجديد فارغ وترغب في تسجيل الدخول عن طريق حساب آخر قم بالضغط على كلمة استخدام حساب آخر.

بعض الأحيان تظهر صفحة تصف موقع gmail لذا في ذلك الوقت يمكنك تسجيل الدخول عن طريق الضغط على كلمة تسجيل الدخول التي سوف تظهر لك في الشاشة.

طريقة حذف حساب gmail نهائيا

قبل عمل حذف لحساب البريد الإلكتروني الخاص بك يجب عليك معرفة أنه في حالة القيام بحذف الحساب الخاص به سوف تخسر جميع البيانات التي يحتوي عليها البريد الإلكتروني الخاص بك وجميع البيانات التي يحتوي عليها هاتفك الجوال والتي تكون مرتبطة بحساب البريد الإلكتروني فمن خلال هذا الحساب يتم الاحتفاظ بجميع البيانات والصور والملفات على الهاتف وعند حذف الحساب يتم خسارة كافة البيانات تلك.

يمكنك حذف حساب gmail من خلال الخطوات التالية:

قم بالتنقل في هاتفك الشخصي إلى قسم الإعدادات وذلك في هاتفك الأندرويد.

بعد ذلك سوف تجديد الكثير من الخيارات قم باختيار إدارة حساب gmail من خلاله سوف تظهر لك الكثير من الاختيارات قم باختيار منها البيانات والتخصيص وقم بالنقر على ذلك الاختيار.

بعد ذلك سوف يظهر لك الحسابات الخاصة بالبريد الالكتروني على هاتفك قم باختيار الحساب الذي ترغب في حذفه.

بعد ذلك عليك بالضغط على كلمة حذف الحساب.

وبعد ذلك لكن يظهر أي بيانات تخص الحساب موجودة على هاتفك مرة أخرى.







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