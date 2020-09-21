تشافي: النصر أحد أفضل فرق آسيا

المواطن - مروة نبيل

أشاد مدرب السد القطري، الإسباني تشافي هيرنانديز، بمستوى فريق النصر، مؤكدًا أنه من أفضل الأندية في القارة الآسيوية.

تشافي يُشيد بالعالمي:

وعلق المدرب الإسباني تشافي على مباراة فريقه أمام النصر قائلًا: “اليوم لعبنا ضد أحد أفضل فرق البطولة، لقد قلت هذا الأمر من قبل وأكرره الآن”.

وتابع تشافي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي بعد مباراة النصر ضد السد اليوم قائلًا: “من المبكر جدًّا الحديث عن تحقيق الكأس، فنحن لم نتأهل إلى ثمن النهائي بشكل رسمي حتى الآن”.

النصر ضد السد:

ولعب النصر ضد السد القطري ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد النصر ضد السد اليوم، رفع العالمي رصيده إلى 11 نقطة لينفرد بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، فيما وصل رصيد الفريق القطري إلى 9 نقاط في المركز الثاني.

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