تشكيلة الأهلي لمواجهة شباب أهلي دبي

المواطن - محمد سمعه

أعلن المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي عن تشكيلته لمواجهة شباب أهلي دبي الإماراتي في دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

تشكيلة الأهلي الأساسية

وجاءت تشكيلة الراقي مكونة من: “محمد العويس، لوكاس ليما، عبدالباسط هندي، معتز هوساوي، عبدالله حسون، محمد المجحد، محمد آل فتيل، علي الأسمري، سلمان المؤشر، عمر السومة، ماركو مارين”.

أما التشكيلة الاحتياطية للراقي فجاءت مكونة من: “محمد الربيعي، سعيد المولد، هيثم عسيري، حسين عبدالغني، حسين المقهوي، عبدالرحمن غريب، طلال عبسي، يوسف الحربي، فهد مجرشي، مازن أبو شرارة”.

يذكر أن الفائز من مباراة الأهلي وشباب أهلي دبي سيواجه الفائز من باختاكور الأوزبكي واستقلال طهران الإيراني.

رسالة جماهير الراقي للاعبين

وكانت جماهير الراقي وجهت رسالة إلى لاعبي الفريق بضرورة القتال وتقديم مباريات قوية وجيدة للذهاب بعيدًا بدوري أبطال آسيا نسخة العام الحالي.

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