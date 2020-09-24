تشكيلة النصر لمواجهة العين الإماراتي

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، عن تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي بالجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

تشكيلة النصر الأساسية لمواجهة العين

وجاءت تشكيلة العالمي مكونة من: “وليد عبدالله، علي لاجامي، أسامة الخلف، عبدالرحمن الدوسري، عبدالله مادو، عوض خميس، عبدالعزيز الدوسري، مختار علي، بيتي مارتينيز، عبدالفتاح آدم، فراس البريكان”.

القائمة الاحتياطية

أما التشكيلة الاحتياطية للعالمي فجاءت مكونة من: “عبدالله العويشير، عمر هوساوي، عبدالإله العمري، مايكون، عبدالعزيز العلاوي، سامي النجعي، عبدالله الخيبري، أيمن يحيى، خليل العبسي، خالد الغنام”.

وكان العالمي تعادل بهدف لكل فريق مع السد القطري بالجولة الخامسة من دور المجموعات حيث سجل خالد الغنام هدف الأسبقية للعالمي، بينما سجل اللاعب بغداد بونجاح هدف التعادل لفريق السد.

يذكر أن أصفر العاصمة، كان ضمن تأهله إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز على فريق سباهان أصفهان الإيراني بثنائية دون رد يوم الجمعة الماضية بالجولة الرابعة من دور المجموعات.

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