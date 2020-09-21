تشكيلة مفاجئة لـ النصر ضد السد بعد التأهل

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر عن تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة نادي السد القطري اليوم الاثنين بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

تشكيلة العالمي الرئيسية

وجاءت تشكيلة العالمي مكونة من: “برادلي جونز، مايكون، سلطان الغنام، عبدالرحمن الدوسري، مختار، أيمن، عبدالفتاح آدم، خالد، الصليهم، عوض خميس، عبدالإله العمري”.

أما القائمة الاحتياطية للعالمي فجاءت مكونة من: “أمين بخاري، عمر هوساوي، علي لاجامي، عبدالعزيز العلاوي، أسامة الخلف، سامي النجعي، عبدالعزيز الدوسري، عبدالله الخيبري، بيتي مارتينيز، فراس البريكان”.

إصابة رئيس النصر الأسبق بفيروس كورونا

وفي وقت سابق، أعلن سلمان المالك رئيس العالمي الأسبق، اليوم الاثنين عن إصابته بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك بعد أن أجرى فحوصات طبية فجر اليوم.

وكتب سلمان المالك عبر حسابه في “تويتر” : “الحمد لله على كل حال، أجريت فحص كورونا فجر اليوم وتبين أنه إيجابي، الله يجعله تكفيرًا وطهورًا ويشفي كل مريض”.

وكان سلمان المالك سبق له وأن ترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولكنه خسر سباق الانتخابات لمصلحة عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأسبق.

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