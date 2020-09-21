تصرف الأهلي يُقرب يوسف بلايلي من الرحيل

المواطن - محمد سمعه

اقترب اللاعب الجزائري يوسف بلايلي من الرحيل عن صفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد أن تأخر في الانضمام للفريق بعد رفع التعليق عن النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة بعد أن تم إيقافه بسبب فيروس كورونا.

وكان بلايلي تأخر في العودة لصفوف الراقي من الجزائر، مما جعل إدارة النادي تحسم مصيره وتُبلغه بأنه لا يملك أي مكان في صفوف الفريق الكروي الأول خلال المرحلة المقبلة وفقًا لـ صحيفة “الرياضية”.

الأهلي المصري يُراقب بلايلي

وسيكون هذا التصرف سببًا في رحيل بلايلي إلى النادي الأهلي المصري حيث قالت تقارير صحافية مصرية إن المارد الأحمر مهتم بضم اللاعب الجزائري لتدعيم صفوفه.

دي سوزا يرد على إدارة الراقي

من ناحية أخرى، تسببت أزمة اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي سابقًا، في إحراج مجلس إدارة النادي برئاسة عبدالإله مؤمنة وذلك بعد أن وصف من في الإدارة بأنهم هواة.

وكان الراقي أصدر بيانًا يوم الجمعة الماضية أكد فيه أنه سيقدم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اللاعب البرازيلي لأنه فسخ العقد بصورة غير قانونية.

ولا تزال الأزمة مستمرة حيث ظهر دي سوزا في تصريحات جديدة وأكد على أن إدارة النادي لا تعرف القانون بشكل جيد، مضيفًا أن الأشخاص الذين يفهمون قانون في النادي أكدوا على أن موقف اللاعب البرازيلي صحيح وقانوني. جدير بالذكر أن كثرة الأزمات قد تجعل جمهور الراقي يُطالب إدارة مؤمنة بالرحيل تفاديًا لحدوث أي مشاكل بالمستقبل، كما أن جماهير الأهلي غضبت بعدما علمت بأن السوري عمر السومة بات قريبًا من مغادرة الراقي بسبب الإدارة وكثرة المشاكل.

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