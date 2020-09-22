تطبيق إجراءات المصدر على صكوك الحكومة السعودية بالريال

أعلن مركز إيداع عن تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لصكوك الحكومة السعودية بالريال.

وقالت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في بيان لها عبر موقع تداول إنه تم تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال تاريخ إصدار (12-07-2020) و (04-07-2020) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الثلاثاء 05/02/1442هـ الموافق 22/09/2020م.

إقفال طرح صكوك الحكومة السعودية

يذكر أن المركز الوطني لإدارة الدين كان قد أعلن قبل أيام الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر سبتمبر 2020م تحت برنامج الصكوك المحلية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1,245 مليار ريال سعودي (مليار ومئتان وخمسة وأربعون مليون ريال سعودي).

شرائح الصكوك المحلية

وقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، حيث بلغت الشريحة الأولى 130 مليون ريال سعودي (مائة وثلاثين مليون ريال سعودي) ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9,100 مليارات ريال سعودي (تسعة مليارات ومئة مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2024 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية 1,115 مليار ريال سعودي (مليار ومائة وخمسة عشر مليون ريال سعودي) ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7,615 مليارات ريال سعودي (سبع مليارات وست مائة وخمسة عشر مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2032 ميلادي.