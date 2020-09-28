تطبيق تقنية الفيديو في ربع نهائي آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تطبيق تقنية الفيديو “VAR” في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

تقنية الفيديو

وأشار حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه سيتم تطبيق تقنية الفيديو خلال منافسات الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ المسابقة القارية.

وشهدت مباريات مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا العديد من الأخطاء التحكيمية، ما دفع الأندية للمطالبة بالاعتماد على تقنية الفيديو في المواجهات المقبلة، أملًا في تقليل الأخطاء خلال اللقاءات الحاسمة.

قرعة دوري أبطال آسيا

وأسفرت قرعة دوري أبطال آسيا “منطقة الغرب” التي أُقيمت، اليوم الاثنين، عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لنظيره الأهلي، فيما سيلعب بيرسبوليس الإيراني مع نظيره باختاكور الأوزبكي في دور الـ8.

وستُقام مباريات دور الـ8 من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، يوم الأربعاء المقبل، وستُلعب مباراة الدور نصف النهائي في الثالث من شهر أكتوبر المقبل بين الفريقين الفائزين من ربع النهائي، على أن تُقام المباراة النهائية، يوم 19 ديسمبر.

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