تطبيق توكلنا يواصل مجابهة كورونا بـ7 لغات

المواطن - الرياض

يعكس تخطي قاعدة مستخدمي تطبيق توكلنا حاجز 7 ملايين مستخدم في وقت وجيز، الثقة المتنامية بأهمية التطبيق ودوره الفاعل في رفد جهود الدولة الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وتسعى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” من خلال تطبيق توكلنا إلى توفير حل تقني حكومي دائم موثوق المصدر، يتميز بأعلى درجات الخصوصية والسرية وأمان المعلومات والبيانات، وذلك تلبية لاستشعار الجميع، (منشآت حكومية وخاصة وأفراد) لأهمية وجود مثل هذا الحل التقني.

الحد من نقل عدوى فيروس كورونا

الخصائص والخدمات الجديدة التي تتوفر في التحديث الجديد لتطبيق توكلنا تهدف إلى الحد من نقل عدوى فيروس كورونا في المناسبات العائلية والفعاليات الرياضية والتجمعات التجارية والملتقيات الحكومية.

تطبيق توكلنا بـ7 لغات

كما أن إضافة 5 لغات جديدة لتطبيق توكلنا (الهندية، الفلبينية، الأوردو، البنغالية، والإندونيسية) إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية يعكس حجم اهتمام الجهة المتطورة في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التطبيق ورفع وعيهم بأهمية خدماته التي تهدف للحد من تفشي عدوى كورونا في المجتمع.

أما خاصية الوضع الحذر في التحديث الجديد لتوكلنا تُساعد في تنبيه المستخدمين للحالات المخالطة أو المصابة في التجمعات من خلال خاصية البلوتوث وتلقي الإشعارات بشكل تلقائي.

ومن ضمن خدمات تطبيق توكلنا الجديدة خاصية إدارة التجمعات التي تهدف لمنع دخول المصابين والمخالطين للتجمعات لتحقيق أعلى درجات السلامة للحضور، سواء في المناسبات الاجتماعية أو في الاجتماعات الرسمية أو في الملاعب الرياضية أو في المراكز التجارية.

مزايا التحديث الجديد

ويُتيح التحديث الجديد لتطبيق توكلنا لأولياء الأمور من الآباء والأمهات متابعة أطفالهم دون الـ15 عامًا والتأكد من سلامتهم والاطمئنان عليهم من خطر الإصابة أو المخالطة وضمان ارتيادهم للمواقع الآمنة من خلال خاصية (رعاية التابعين).

وبلا شك سيساهم تعاون المجتمع في تحميل وتفعيل تطبيق توكلنا – بإذن الله – في تحقيق العودة الآمنة للحياة الطبيعية وتحقيق هدف الدولي الرامي في انحسار فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

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