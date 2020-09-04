تعاطف مع زياد المسفر بعد مقطع التنمر

المواطن - الرياض

أبدى العديد من المواطنين تضامنهم وتعاطفهم مع عارض الأزياء زياد المسفر بعد مقطع التنمر عليه، والذي تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل.

وظهر في الفيديو المستهجن عدد من الصبية والشباب يتنمرون على المسفر فيما قال موثق المقطع إنه تم في أحد شوارع الرياض.

زياد المسفر مسالم بطبعه

وانتقد المواطنون ما تعرض له المسفر مؤكدين أنه شخص مسالم ولم يتسبب في مضايقة أحد أو إيذائه، داعين إلى وقف مثل هذه السلوكيات الفردية المرفوضة التي لا تعبر عن روح الشعب السعودي ولا عن العادات والتقاليد والتعاليم الدينية السمحة.

وقالت مغردة عبر تويتر :” اللي قاعد يصير في زياد المسفر تعدّى مراحل الهمجية .. اتركوا الآدمي بحاله يا همج”، واتفقت معها مغردة أخرى بالقول: “الله يأخذهم ما لقوا إلا زياد اللي ما عمره أذى أحدًا”.

وقبل يومين خضع المسفر لجلسة تصوير جديدة وقام بمشاركة الصور عبر حسابه في انستقرام وتويتر وحظيت بتفاعل كبير من متابعيه.

معلومات عن المسفر

والمعروف أن المسفر من مواليد أكتوبر 1997 في الرياض ويحظى بشهرة واسعة عبر مواقع التواصل، وازدادت شهرته بعدما بدأ يروج للملابس الفاخرة للعديد من الماركات عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.







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