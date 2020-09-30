تعجب في تويتر من تلاسن ترامب وبايدن في المناظرة الساخنة!

المواطن - متابعة

انعكست المناظرة الرئاسية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن على موقع “تويتر” عالميًا، حيث تعجب متابعون من التلاسن والاشتباك الذي وقع بين الطرفين منذ الدقيقة الأولى للمناظرة.

وشهدت المناظرة الأولى بين الرئيس ترامب، ومنافسه بايدن تلاسنًا حادًا واشتباكًا من الدقيقة الأولى لانطلاقها وحتى نهايتها حول الملفات التي تناولتها الـ90 دقيقة.

تلاسن حاد:

وخلال المناظرة، نعت جو بايدن الرئيس ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية، بأنه “كذاب”، وبلغ به الأمر حد مخاطبته ترامب قائلا: “هل لك أن تخرس يا رجل”.

وقال بايدن عن منافسه في الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل إن “كل ما يقوله حتى الآن كذب. أنا لست هنا لأبرهن أكاذيبه. الكل يعلم أنه كذاب”.

وأضاف: “من الصعب أن يحظى المرء بفرصة لقول كلمة واحدة بوجود هذا المهرج، عفواً هذا الشخص”. وتابع: “أنت أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة”.

بدوره، اتهم الرئيس ترامب منافسه بايدن بـ”الافتقار للذكاء”، وقال مخاطبًا نائب الرئيس السابق: “أنت لا تمت إلى الذكاء بصلة، جو. 47 عامًا ولم تفعل شيئًا”.

وأضاف ترامب: “أنت تخرجت إما الأخير أو الأخير في صفك الدراسي تقريبًا. لا تستخدم كلمة ذكي أبدًا معي. لا تستخدم هذه الكلمة مطلقًا”.

كما اتهم ترامب بايدن بأنه دمية في يد “اليسار الراديكالي” وقال: “اليسار الراديكالي يحرّكك بإصبعه كدمية”، مضيفًا: “أنت لا تريد أن تنبس ببنت شفة عن القانون والنظام”.

ردود أفعال متباينة:

وعلق متابعون بالقول: ما الذي نشاهده اليوم؟ هل هذا أفضل ما يمكن تقديمه أقوى دولة في العالم”؟

ورأى آخرون أن ما حدث “خطاب أطفال المدارس لا يصل لحد هذه السخافة وليس خطابًا رئاسيًا”.

وقال آخرون :إن “المناظرة بين ترامب وبايدن تلك المرة عبارة عن الاتجاه المعاكس”.

وأشار مغرد إلى أن ترامب جلد بايدن بالقضايا القديمة وقدراته الذهنية والجسدية”.

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