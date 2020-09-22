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تعرف على قرعة دوري الدرجة الثانية موسم 2020/ 2021
المقرر انطلاق مبارياته يوم 30 أكتوبر

تعرف على قرعة دوري الدرجة الثانية موسم 2020/ 2021

2020/09/22
الساعة 4:19 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تعرف على قرعة دوري الدرجة الثانية موسم 2020/ 2021 جانب من القرعة
المواطن - مروة نبيل
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1 دوري الدرجة الثانية
1.1 كواليس القرعة

أُقيمت، اليوم الثلاثاء، مراسم قرعة دوري الدرجة الثانية لمنافسات موسم 2020/ 2021، والمقرر انطلاقه يوم 30 من شهر أكتوبر المقبل.

 

دوري الدرجة الثانية

وجاءت نتائج قرعة البطولة كالتالي، المجموعة الأولى؛ التقدم، الأنصار، الأخدود، الجندل، الصفا، الحجاز، العربي، القيصومة، الانتصار، السد، الزلفي، كميت، بيشة واللواء.

وتواجد في المجموعة الثانية بمنافسات الدرجة الثانية كل من؛ المجزل، حطين، الخلود، الرياض، الروضة، وج، الوشم، عفيف، الشرق، العروبة، السلمية، النجمة، الذهب والترجي.

كواليس القرعة

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لكواليس قرعة البطولة اليوم، وعلق قائلًا: “أعِد هذه التغريدة إذا كنت تُرشح فريقك للصعود إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى“.

 

دوري الدرجة الثانية
نتيجة القرعة

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