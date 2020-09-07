تعرف على 21 خدمة متاحة للتفويض الإلكتروني لمراجعة إدارات الجوازات

المواطن - الرياض

أعلنت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، عن إتاحة خدمة التفويض الإلكتروني؛ بحيث تسمح لشخص تفويض شخص آخر؛ لمراجعة إدارات الجوازات نيابة عنه.

21 خدمة متاحة للتفويض الإلكتروني

وحددت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي، نحو 21 خدمة متاحة للتفويض الإلكتروني، وهي كما يلي:

– إصدار وإلغاء تصاريح سفر التابعين.

– الإبلاغ عن فقدان أو تلف الجواز.

– إصدار إقامة (هوية مقيم).

– تجديد إقامة (هوية مقيم).

– استلام الإقامة (هوية مقيم) بعد الطباعة.

– إصدار وإلغاء تأشيرة خروج وعودة.

– إصدار وإلغاء تأشيرة خروج نهائي.

– الإبلاغ عن فقدان هوية مقيم.

– الإبلاغ عن فقدان جواز مقيم.

– الإبلاغ عن تغيب العمالة.

– إضافة تابع.

– فصل تابع.

– تحويل تابع إلى رب أسرة.

– تغيير مهنة.

– نقل خدمات.

– نقل معلومات .

– تمديد تأشيرة الزيارة.

– إصدار الجواز.

– تجديد الجواز.

– استلام الجواز.

– تسجيل خرج ولم يعد.

خطوات تنفيذ خدمة التفويض الإلكتروني من الجوازات.

خطوات التفويض الإلكتروني

وكانت المديرية العامة للجوازات أوضحت خطوات التفويض الإلكتروني التي تتمثل في الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدماتي، ثم اختيار إدارة التفويض.

يلي ذلك عملية اختيار تفويض مراجعة قطاع، ثم اكتب معلومات المفوض له، ثم اكتب رمز التحقق بعد وصوله على جوالك.

وآخر خطوات التفويض قبول المفوض له برسالة الرقم المرجعي، وفقًا للمديرية العامة للجوازات.







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