تعرّف على أجانب الهلال في القائمة الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

استقر المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، على اللاعبين الأجانب الذين سيتواجدون بقائمة الأزرق في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وذكر الحساب الرسمي لـ إذاعة يو إف إم عبر “تويتر” أن المدرب لوشيسكو اختار لقائمة أزرق العاصمة كلًّا من: “الكوري جانج هيون سو، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، الإيطالي سيباستيان جيوفنكو، البيروفي أندري كاريلو”.

الهلال في مواجهة قوية مع باختاكور:

ويستعد الزعيم لمواجهة فريق باختاكور الأوزبكي بالجولة الثالثة بمرحلة دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا في الأسبوع الجاري.

وفي سياق آخر، يبدو أن المهاجم السوري عمر خربين، لاعب الفريق الكروي الأول بـ أزرق العاصمة قد استقر على مغادرة الفريق العاصمي وحدد وجهته المقبلة.

ووفقًا للتقارير الصحافية فإن خربين طلب مغادرة أزرق العاصمة رغبة منه في اللعب بصورة منتظمة، كما يُفكر اللاعب السوري في العودة للدوري المصري من بوابة نادي الزمالك.

خربين تألق مع بيراميدز:

وسبق لـ خربين أن لعب في صفوف نادي بيراميدز المصري بالنصف الثاني من موسم 2018/ 2019، ونجح في التألق مع الفريق المصري.

وعانى خربين من عدم المشاركة مع أزرق العاصمة في موسم 2019/ 2020 بصورة منتظمة، حيث لا يفكر المدرب الروماني رازفان لوشيسكو في الاعتماد عليه في الموسم الجديد 2020/ 2021.







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