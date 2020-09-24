تعرّف على مواجهات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا المؤكدة

المواطن - محمد سمعه

نشر الحساب الرسمي لـ بطولة دوري أبطال آسيا عبر “تويتر” المواجهات المؤكدة حتى الآن من دور الـ16، وذلك بعد القرار المفاجئ الذي اتُّخذ أمس الأربعاء باستبعاد الهلال من البطولة الآسيوية.

مواجهتان مؤكدتان حتى الآن بدور الـ16 بـ دوري أبطال آسيا:

وسيواجه الأهلي السعودي، فريق شباب أهلي دبي الإماراتي بعد غد السبت على ملعب الجنوب في الوكرة بقطر، كما سيواجه باختاكور الأوزبكي، نادي استقلال طهران الإيراني.

وجاء بيان الاتحاد الآسيوي حول استبعاد الهلال كالتالي: “أخفق الأزرق، في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعبًا من أجل خوض المباراة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، وبالتالي تم اعتباره منسحبًا من البطولة”.

سبب إلغاء مباراة الهلال وشباب أهلي دبي:

وكان الاتحاد الآسيوي ألغى لقاء الهلال ضد شباب أهلي دبي؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للاعبي الأزرق للمباراة.

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