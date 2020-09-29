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تعطيل الوزارات والجهات الحكومية في الكويت 3 أيام وعودة الدوام الأحد
بالنظر إلى المصاب الجلل بوفاة الأمير الراحل صباح الأحمد

تعطيل الوزارات والجهات الحكومية في الكويت 3 أيام وعودة الدوام الأحد

2020/09/29
الساعة 9:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تعطيل الوزارات والجهات الحكومية في الكويت 3 أيام وعودة الدوام الأحد
المواطن - واس

أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي تعطيل الوزارات والجهات الحكومية أعمالها ثلاثة أيام في عطلة رسمية حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اعتبارا من اليوم على أن يكون بداية الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك في تعميم نشره ديوان الخدمة المدنية على حسابه على (تويتر) بالنظر إلى المصاب الجلل بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ورضاء بقضاء الله وقدره وبناء على الإعلان الرسمي بالحداد وبتعطيل الأعمال في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لمدة ثلاثة أيام.

وأعلن الديوان الأميري في الكويت وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الديوان في بيان له نشرته وكالة الأنباء الكويتية- كونا-: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.


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