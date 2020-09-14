تعليق الدارسة أسبوعين في الأردن وإغلاق الأسواق والمتاجر

المواطن - متابعة

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن أمجد عودة العضايلة اليوم الاثنين، تعليق الدراسة والتحول إلى التعلم عن بعد اعتبارًا من الخميس المقبل لغالبية طلاب المدارس الحكومية والخاصة ولمدة أسبوعين وذلك بعد انتشار فيروس كورونا.

كما أعلن العضايلة عن إغلاق الأسواق الشعبية في جميع محافظات الأردن، نظرًا للتزاحم والاكتظاظ الحاصل فيها وإغلاق صالات المقاهي والمطاعم بمختلف أنواعها السياحية والشعبية لمدة أسبوعين.

ويقتصر تقديم الخدمات في المطاعم والمقاهي للزبائن عبر التوصيل أو المناولة فقط، ولا يسمح لها بتقديم الأطعمة أو الخدمات داخلها.







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