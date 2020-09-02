تعليق الشعلان المثير بعد تطورات قضية سامي الجابر والـ170 مليونًا

المواطن - محمد سمعه

رد الناقد الرياضي خالد الشعلان، الناقد الحصري في قناة 24 الرياضية، على آخر تطورات قضية سامي الجابر رئيس الهلال السابق وعدم تواجد 170 مليون ريال في خزينة النادي.

وكان الإعلامي محمد الشيخ الناقد بـ برنامج “الدوري مع وليد” علّق على القضية قائلًا: “الجابر يغلق حكاية الـ170 مليونًا بشفافية تامة وأي تعاطي من أحد بلت وعجن في هذا الموضوع فهو بذلك يتجاوز على القيادة الرياضية بتلميحه بسكوتها عما يعتقد بأنه فساد مالي”.

وسخر الشعلان من هذه التغريدة بعدما أعاد نشرها مرة أخرى عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “حقيقة، لا تعليق”.

المغردون يعلقون بعد قرار محكمة الاستئناف:

وكانت محكمة الاستئناف رفضت استئناف النجم السابق رئيس النادي السابق، وقبلت استئناف المدعي الرئيس الأسبق، مقرة بأن ما فعله المدعى عليه تجاه المدعي من تصريحات إساءة لانتفاء الدليل وألزمت المدعى عليه بالاعتذار في حسابه في “تويتر” وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وعلّق المغردون حول الأمر قائلين: إن سامي الجابر سيكون مُلزم بالاعتذار للأمير نواف بن سعد رئيس الهلال الأسبق، حول هذا الأمر.

رأي سامي الجابر في القضية:

وكان سامي الجابر تحدث عن قضية الـ170 مليونًا في برنامج “الليوانية” المذاع على قناة روتانا خليجية قائلًا يوم 9 مايو الماضي: “هذه القضية منظورة حاليًّا في المحكمة، ولا يحق لي الحديث عنها؛ لأنني أريد ضمان حقوقي، وأنا موقفي في القضية مُدعى عليه”.







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