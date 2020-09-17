تعليق حسين عبدالغني بعد خسارة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

علّق اللاعب المخضرم حسين عبدالغني ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بـ الأهلي على خسارة فريقه اليوم الخميس من نادي الشرطة العراقي بهدفين لهدف في الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

الأهلي لم يستحق الفوز

وتحدث عبدالغني في تصريحات إعلامية بعد المباراة قائلًا: “فريق الشرطة استحق الفوز ونبارك لهم، والراقي لم يقدم أي شيء يستحق عليه الفوز”.

وتابع عبدالغني: “الفريق الذي سيصل لنهائي دوري أبطال آسيا 2020، سيعاني كثيرًا لأن البطولة صعبة والتنافس بها عالٍ للغاية، الفريق الذي سيصل إلى النهائي سيواجه صعوبات لتحقيق حلمه”.

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من فريق الشرطة، حيث تمكن اللاعب سعد ناطق من إحراز الهدف الأول للفريق العراقي بضربة رأسية متقنة بالدقيقة الرابعة عشرة من عمر الشوط الأول.

ولم ينجح الراقي في استغلال الفرص التي أُتيحت له، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق الشرطة بهدف. ومع بداية الشوط الثاني، كثف الأهلي من محاولاته حتى نجح اللاعب محمد المجحد في إحراز هدف التعادل للراقي بالدقيقة السابعة والخمسين من عمر المباراة. وتراجع الراقي، بعد ذلك مما أعطى الفرصة لفريق الشرطة للبحث عن تسجيل الهدف الثاني. ونجح الفريق العراقي في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب مازن فياض بالدقيقة السادسة والستين. وواصل الراقي ضغطه بحثًا عن إضافة الهدف الثاني ولكن دون جدوى، ليفوز الشرطة بثنائية مقابل هدف. رغم الخسارة الأهلي في الصدارة وأصبح رصيد الشرطة بعد الفوز 4 نقاط في المجموعة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد الأهلي عند ست نقاط في صدارة المجموعة.

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