تعليق فهد المفرج بعد تسجيل الهلال لحارسين آسيويًّا

المواطن - محمد سمعه

علّق فهد المفرج، عضو مجلس إدارة نادي الهلال، على موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قيد فريقه لحارسين في قائمة الأزرق المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020، بعد إصابة كل من الحارسين محمد الواكد ونواف الغامدي بـ فيروس كورونا.

وقال المفرج لـ وكالة الأنباء الألمانية: “وقفة الاتحاد السعودي الكروي ممثلًا بياسر المسحل وكذلك الأمين العام إبراهيم القاسم ودعمهما للحصول على الاستثناء تستحق الشكر والتقدير منا، وهو أمر غير مستغرب منهما لدعم ممثلي الوطن السعودي”.

إصابات كورونا تُقلق الهلال:

وأضاف المفرج: “عملنا بدعم واهتمام الاتحاد السعودي على الحصول على استثناء لتسجيل حراس مرمى بدلاء في القائمة، حيث لا يوجد حاليًّا لدينا سوى حارس واحد بسبب إصابة الباقين بفيروس كورونا ونجحنا في إيجاد استثناء للتسجيل؛ كون اللائحة تنص على تسجيل البدلاء فقط في حال طالت مدة العلاج عن شهر”.

الاتحاد الآسيوي يوافق على طلب الزعيم:

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وافق على طلب الزعيم بتسجيل كل من عبدالله يحيى البيشي وأحمد فهد الجبيع كحارسي مرمى بدلًا من محمد الواكد ونواف الغامدي.

وأضاف الاتحاد الآسيوي ببيانه : “جاء ذلك بعد الطلب الذي تقدم به نادي الهلال، عقب إصابة ثلاثة حراس مرمى في تشكيلة الفريق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حيث باتوا غير قادرين على مواصلة المشاركة مع الفريق، وتقديم كافة الوثائق التي تؤكد ذلك”.

وتابع: “وسيكون اللاعبين البديلين مؤهلين للمشاركة في البطولة اعتبارًا من يوم السبت 19 سبتمبر، بعد استكمال تقديم الوثائق المطلوبة حسب تعليمات البطولة، وهي ما يتم إتمامه حاليًّا”.

المزيد

شارك الخبر