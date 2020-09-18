تعليق لوشيسكو بعد تعادل باختاكور ضد الهلال

المواطن - محمد سمعه

علّق المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال، على أداء فريقه بـ مباراة باختاكور ضد الهلال، التي أُقيمت أمس الخميس بالجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وتحدث لوشيسكو بعد المباراة قائلًا: “ما قام به اللاعبون أمرٌ لا يصدق قياسًا بالظروف التي يمر بها الفريق خلال هذه الفترة، وخلال المباراة منعنا الفريق الخصم من الوصول إلى مرمانا وسنحت لنا فرص لتسجيل الأهداف.”

أحداث الشوط الأول من مباراة باختاكور ضد الهلال

وبدأ الشوط الأول من اللقاء بأداء هادئ من قبل الفريقين، حيث لم ينجح الهلال في استغلال الفرص التي أُتيحت له عبر الإيطالي سيباستيان جيوفنكو والفرنسي بافيتيمبي غوميز.

ولم يستثمر الزعيم الفرص التي جاءت له، كما نجح دفاع الهلال في التعامل مع الهجمات التي شنها فريق باختاكور، لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني، من لقاء باختاكور ضد الهلال، تحسن أداء الزعيم وسنحت له فرصة ذهبية عبر اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز لكن حارس باختاكور تعامل معها بشكل جيد. ولم تتغير نتيجة مباراة باختاكور ضد الهلال، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويؤجل الزعيم حسم تأهله لدور الـ16 في البطولة الآسيوية. الهلال في الصدارة رغم التعادل وأصبح رصيد الهلال بعد المباراة 10 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما أصبح رصيد باختاكور 7 نقاط. وكانت مباراة الهلال وباختاكور بالجولة الثالثة أُقيمت يوم الاثنين الماضي، وانتهت بفوز الأزرق بثنائية لهدف حيث سجل لـ بطل آسيا 2019 كل من جيوفنكو واللاعب هتان باهبري.

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