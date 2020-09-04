تعليق مثير من الفراج على انتقال السومة والعويس لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج ردًا مثيرًا للجدل على مغرد سأله في حلقة اليوم عن حقيقة اقتراب عمر السومة والحارس محمد العويس من نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

حقيقة شراء النصر لمدة عقدي السومة والعويس

وكتب مغرد يُدعى هاشم حريري على وسم البرنامج سؤالًا لـ الفراج قائلًا له: “اتحادي من جدة، هل صحيح أن العالمي اشترى المتبقي من عقد السومة والعويس، إذا فعلًا انتهت للعالمي، إن شاء الله بالتوفيق، لفرقنا السعودية في الآسيوية”.

وعلّق الفراج ساخرًا: ” هذا أصبح سوبر ماركت مو النادي الأهلي، هدئ أعضاءك”.

وكان طارق كيال المشرف العام على كرة القدم بـ الأهلي، أكد تمامًا أنه لا توجد نية لدى الراقي للاستغناء عن السومة والعويس، مضيفًا أن العويس تم حل جزء من أزمته، بتقديم بعض المستحقات المالية له.

مارتينيز صفقة جديدة تُعزز من حظوظ العالمي للمنافسة

وفي سياق آخر، كشف فهد الهريفي نجم النصر السابق، أن تعاقد العالمي بالفترة الأخيرة مع اللاعب الأرجنتيني جونزالو مارتينيز نجم نادي أتالانتا يونايتد الأمريكي مكسب كبير لأصفر العاصمة.

وتحدث الهريفي لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية قائلًا: ” انضمام مارتينيز للعالمي صفقة لها مكسب كبير على الفريق، وأندهش أن اللاعب لا يلعب في أوروبا”.







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