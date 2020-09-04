تعليق مثير من الفراج على انتقال السومة والعويس لـ النصر

رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج ردًا مثيرًا للجدل على مغرد سأله في حلقة اليوم عن حقيقة اقتراب عمر السومة والحارس محمد العويس من نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية.
#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج يرد على مغرد: لا لا هذا سوبر ماركت مو النادي #الأهلي.#SBC pic.twitter.com/EekIE0zvN0
— #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) September 3, 2020
حقيقة شراء النصر لمدة عقدي السومة والعويس
وكتب مغرد يُدعى هاشم حريري على وسم البرنامج سؤالًا لـ الفراج قائلًا له: “اتحادي من جدة، هل صحيح أن العالمي اشترى المتبقي من عقد السومة والعويس، إذا فعلًا انتهت للعالمي، إن شاء الله بالتوفيق، لفرقنا السعودية في الآسيوية”.
وعلّق الفراج ساخرًا: ” هذا أصبح سوبر ماركت مو النادي الأهلي، هدئ أعضاءك”.
وكان طارق كيال المشرف العام على كرة القدم بـ الأهلي، أكد تمامًا أنه لا توجد نية لدى الراقي للاستغناء عن السومة والعويس، مضيفًا أن العويس تم حل جزء من أزمته، بتقديم بعض المستحقات المالية له.
مارتينيز صفقة جديدة تُعزز من حظوظ العالمي للمنافسة
وفي سياق آخر، كشف فهد الهريفي نجم النصر السابق، أن تعاقد العالمي بالفترة الأخيرة مع اللاعب الأرجنتيني جونزالو مارتينيز نجم نادي أتالانتا يونايتد الأمريكي مكسب كبير لأصفر العاصمة.
وتحدث الهريفي لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية قائلًا: ” انضمام مارتينيز للعالمي صفقة لها مكسب كبير على الفريق، وأندهش أن اللاعب لا يلعب في أوروبا”.