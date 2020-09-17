تعليق وليد الفراج على إصابة 10 من لاعبي الهلال بـ كورونا

المواطن - محمد سمعه

حرص الإعلامي الرياضي الشهير وليد الفراج على التعليق على وصول عدد اللاعبين المصابين في الهلال بـ فيروس كورونا إلى 10 لاعبين، وذلك قبل مواجهة فريق باختاكور طشقند الأوزبكي اليوم الخميس بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

تعليق وليد الفراج

وكتب الفراج عبر حسابه في “تويتر” اليوم : “أتمنى لفريق أزرق العاصمة السلامة، وندعو الله أن يمن على مصابي كورونا بالشفاء العاجل، ونتمنى نجاح جهود اتحاد كرة القدم السعودي وإدارة النادي مع الاتحاد الآسيوي في التوصل إلى حل مناسب لإحلال بعض اللاعبين، في تويتر كلام كثير أغلبه آراء مسؤولة وبعض الآراء التي لا تستحق حتى التعليق”.

10 لاعبين وإداري في الهلال مصابون بـ كورونا

وأُصيب بـ فيروس كورونا بين لاعبي الهلال كل من : “محمد الواكد، محمد البريك، سلمان الفرج، حمد العبدان، صالح الشهري، نواف العابد، ياسر الشهراني، عبدالله الحافظ، نواف الغامدي، عبدالله الجدعاني”.

كما أُصيب سعود كريري مدير الكرة في الأزرق بـ فيروس كورونا أيضًا مع اللاعبين العشرة.

وكان الزعيم فاز على فريق باختاكور في الجولة الثالثة من دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا بنتيجة هدفين لهدف يوم الاثنين الماضي، ويسعى الهلال للفوز اليوم من أجل ضمان الصعود لدور ثمن النهائي بالبطولة الآسيوية.

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