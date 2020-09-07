تعليم سراة عبيدة يوزع أجهزة لوحية على الطلاب والطالبات

المواطن- حسن عسيري- أبها

وزعت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة 67 جهازًا لوحيًّا، قدمتها مؤسسة تكافل للطلاب والطالبات، لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بُعد مع بدء العام الدراسي الجديد 1442هـ.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة، الدكتور حسن بن محمد العلكمي، أن الإدارة قامت بتوزيع الأجهزة اللوحية على طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي المسجلين في برنامج تكافل كمرحلة أولى تتبعها مراحل لاحقة لباقي المراحل الدراسية، متابعًا أن التوزيع تم بمتابعة وإشراف من قسم التوجيه والإرشاد بالإدارة وبالتنسيق مع مكتب التعليم بالفرشة وقادة وقائدات المدارس لضمان سرعة وصولها في الوقت المناسب من أجل بداية جادة لعامهم الدراسي الجديد.

وأشاد العلكمي بالدور الفاعل والدعم المستمر الذي تقدمه مؤسسة تكافل الخيرية للطلاب والطالبات المحتاجين لمواصلة تحصيلهم العلمي بيسر وسهولة خاصةً في ظل الظروف الراهنة المتمثلة باعتماد التعليم عن بُعد خيارًا إستراتيجيًّا لبداية العام الدراسي الجديد، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها حكومتنا الرشيدة للوقاية من فيروس كورنا المستجد.







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