تعهد من أكبر صانع لقاحات في العالم بشأن كورونا

المواطن - متابعة

في سباق العالم لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، تعهدت الهند، اليوم السبت، بأنها ستتيح مواردها للبشرية جمعاء.

وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، متوجهًا إلى الأمم المتحدة: إن الهند، باعتبارها أكبر صانع للقاحات في العالم، ستستخدم مواردها للجميع في المعركة ضد “كوفيد 19”.

وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت افتراضيًّا هذا العام بسبب الوباء، لم يذكر مودي بشكل مباشر ظاهرة تغير المناخ أو الصراع الحدودي الحالي مع الصين، بل ركز على لقاح كورونا.

وقال مودي: “بصفتها أكبر دولة منتجة للقاحات في العالم، ستستخدم الهند قدرتها على إنتاج اللقاح وتصديره لمساعدة البشرية جمعاء في محاربة هذه الأزمة”.

وأضاف أن “الهند ستساعد أيضًا كل الدول في تعزيز قدراتها في سلاسل التبريد والتخزين من أجل توصيل اللقاحات”.

وأمس الجمعة حذر رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، من أن التاريخ سيكون حكمًا صارمًا، في وقت تقاوم الولايات المتحدة فكرة التعاون الدولي في موضوع اللقاحات المستقبلية ضد فيروس كورونا المستجد.

وتابع: “حين يتعلق الأمر بـ اللقاح، فإن موقف أستراليا واضح للغاية: يتحتم على أي طرف يتوصل إليه تقاسمه”، مؤكدًا: “أنها مسؤولية عالمية ومسؤولية أخلاقية”.

وتجنب مودي كذلك ذكر باكستان بشكل مباشر، رغم أن رئيس الوزراء عمران خان استخدم خطابه في الأمم المتحدة لانتقاد الهند بشأن كشمير والعقيدة القومية الهندوسية لحكومة نيودلهي.

شارك الخبر