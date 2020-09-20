تغريدة طالبت النصر بالانسحاب تضامنًا مع الهلال وأشعلت الأجواء

المواطن - محمد سمعه

يمر الفريق الكروي الأول بنادي الهلال بموقف صعب ولا يُحسد عليه وذلك قبل مواجهة فريق شاهر خودرو الإيراني اليوم الأحد بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2020، حيث وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين لاعبي الأزرق إلى 15 لاعبًا.

وتسببت تغريدة الكاتب الصحافي توفيق الخليفة التي طالب فيها النصر بالتضامن مع الزعيم والانسحاب من دوري أبطال آسيا بغضب جماهيري كبير خاصة من جماهير نادي النصر.

وكان توفيق الخليفة كتب اليوم عبر حسابه في “تويتر”: “في حال انسحاب الزعيم من البطولة، أتمنى انسحاب النصر والأهلي والتعاون، يجب أن تكون للأندية السعودية وقفة للتاريخ”.

الجماهير تُعلق على انسحاب الأندية السعودية مع الهلال

وغضبت الجماهير قائلة إن انسحاب الهلال لن يُعرضه لأي عقوبة كون الفريق مجبرًا على الانسحاب بسبب إصابات كورونا، ومضيفين في الوقت ذاته أن هذا سيكون غير عادل في حال انسحبت بقية الأندية السعودية التي تتمنى الوصول لأبعد الأدوار في دوري أبطال آسيا والمنافسة على نيل اللقب الآسيوي.

وفي هذا السياق، رد الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل على ما تردد حول ربط انسحاب الهلال من دوري أبطال آسيا 2020 بالأندية السعودية المشاركة في البطولة وهي: “النصر والتعاون والأهلي”.

رد المريسل بعد تغريدة الخليفة

وكتب المريسل اليوم الأحد عبر حسابه في “تويتر” : “واضح أن الزعيم يريد إكمال مشواره الآسيوي مهما كانت النتائج وهذا قرار لا شك تتحمله الإدارة خاصة أن مباراة اليوم ضد شاهر خودرو مضمونة حتى لو لعب ببراعمه، ولكن مسألة ربط انسحاب الأندية السعودية بالأزرق، أراه أمرًا معيبًا في حق أنديتنا، أنا أقول نعطي للأزرق حمدالله والسومة ومايكون عشان ما ينسحب”.

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