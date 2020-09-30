تغيير كلمة المرور للمودم

دائمًا يبحث الكثيرون عن طريقة تغيير كلمة المرور للمودم بمختلف أنواعه حيث يحاول دائمًا البعض أن يقوم بتغيير كلمة السر للمودم لكي يحافظ على نطاق الاستفادة من بث النت بسرعة عالية.

طريقة تغيير كلمة المرور للمودم

توجد الكثير من الشبكات الخاصة بتوصيل الإنترنت على الأجهزة من خلال التوصيلات السلكية أو التوصيلات اللاسلكية، كما يحتاج المستخدم من حين لآخر أن يقوم بتغيير كلمة السر للمودم لكي يحافظ على سرعة النت من أن يتم سرقتها.

ولكي يقوم بتغيير كلمة السر للمدمر، ولابد أن يتم اتباع الخطوات التالية:

يجب أن يتم التأكد من أن الجهاز الخاص بك متصل بالإنترنت.

ثم قم بعمل تنشيط لصفحة المستعرض واكتب في شريط العنوان هذا الرمز التالي 192.168.1.1 .

ثم قم بالضغط علىEnter، وقم بكتابة admin في النافذة التالية.

قم بعد ذلك بكتابة اسم المستخدم الافتراضي وكلمة المرور الافتراضية بعد أن تنتقل إلى النافذة التالية.

يجب أن تتأكد من تنشيط قائمة الإعدادات وقم بالضغط على قائمة Wireless Setup.

ثم قم باختيار قائمة Wireless Securityوبعد أن تظهر لك النافذة النشطة التي تكون بهذا العنوان Wireless Security Settings.

قم بعد ذلك بتحديد كلمة السر القديمة التي قد تم تسجيلها في خانة Pre -Shared Key ثم قم بمسحها واكتب الرموز والحروف الجديدة بكلمة السر التي ترغب بها.

ثم قم بالضغط على زر Apply Changes حتى تقوم بتفعيل التغيرات وسوف تلاحظ انقطاع النت.

ثم قم بإعادة تعيين كلمة السر الجديدة على الأجهزة التي تقوم باستخدامها واستمتع بعد ذلك بالنت الخاص بك على أجهزتك فقط.

كيفية تغيير الرقم السري لمودم هواوي

بعد أن تعرفنا على كيفية تغيير كلمة المرور للمودم فيجب أيضًا أن نتعرف على كيفية تغيير الرقم السري لمودم هواوي وبالرغم من التشابه بين طرق تغيير الرقم السري للمودم.

ولكن من الممكن أن تجد أن أسماء الخانات موجودة بشكل مختلف وذلك لأن نظام النوافذ الخاص بالشبكة يكون مختلف.

ولكي تقوم بتغيير الرقم السري لمودم هواوي لابد أن تقوم باتباع الخطوات التالية

قم بكتابة هذا الرمز التالي192.168.1.1 في خانة شريط العنوان في المتصفح الذي تقوم باستخدامه وغالبًا يتم الضغط على Submit.

ثم قم باختيار Security من القائمة التي توجد في النافذة التالية وقم بتحديد نوع التشفير WPA WPA2-Personal psk.

ثم قم بكتابة رموز وأرقام الرقم السري في الفراغ الخاص بخانة Pre -shared Key وهذا الرقم يكون حوالي 8 نقاط.

ثم قم بحفظ ما قمت بتغييره في الإعدادات واضغط على Apply changes.

كيفية تغيير الرقم السري لمودم Stc

بعد أن تعرفنا على كيفية تغيير الرقم السري للمودم فيجب أيضًا أن نتعرف على كيفية تغيير الرقم السري للمودم Stc، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية

في البداية قم بكتابة هذا الرمز التالي168.1.1 في شريط العنوان الخاص بالمستعرض.

ثم قم بالضغط على انتر بعد أن تقوم بتنشيط الصفحة الموثوقة لشركة الشبكات السعودية، ثم اكتب كلمة admin في خانة اسم المستخدم واكتب أيضًا كلمة المرور.

ثم قم بالضغط على إدخال واضغط على إعدادات الشبكة اللاسلكية في النافذة التي تكون منبثقة من القائمة الجانبية.

وقم بالنزول لخانة مفتاح الشبكة المشترك وامسح كلمة المرور القديمة التي سوف تظهر لك على هيئة نقاط.

ثم اكتب الرموز والأرقام الخاصة بالرقم السري الجديد، ثم قم بالضغط على زر تطبيق أو حفظ الموجود في الأسفل.

وقم بتعيين كلمة المرور الجديدة على كل الأجهزة التي تقوم باستخدامها.

طريقة تغيير كلمة سر لمودم موبايلي

قم بكتابات هذا الرمز التالي192.168.1.1في صفحة مستعرض النت فهذا الرمز يعتبر هو الـ IP الخاص بصفحة الضبط الخاصة بالشبكة.

وبعد أن تقوم بتنشيط صفحة تسجيل الدخول التي سوف تجد بها شعار موبايلي فقم بكتابة admin في الخانة الموجودة أمامك باسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم قم بالضغط على دخول واضغط على قائمة WIFI من النافذة التالية.

واختر نوع المطابقة من النافذة المنبثقة الوضعية الشخصية المزدوجة WPA/WPA2.

ثم اختر نوع التشفير AES وامسح كلمة المرور القديمة من قسم إعدادات المشترك مسبقًا وقم بتعيين كلمة مرور جديدة.

ثم اضغط على تطبيق حتى يتم تفعيل كل ما قمت به من تغييرات.

كيفية تغيير اسم الراوتر

بعد أن قام موقع المواطن بتوضيح كيفية تغيير كلمة السر للمدم فيجب أيضًا أن يقوم بتوضيح كيفية تغيير اسم الراوتر، فمن الممكن أن تقوم بتغيير اسم الراوتر عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بربط جهاز الراوتر الخاص بك بجهاز كمبيوتر عن طريق كيبل شبكة.

تحقق من أن جهاز الراوتر الخاص بك متصل بالكهرباء ويعمل بشكل جيد.

اذهب إلى عنوان جهاز الراوتر من إحدى متصفحات الأنترنت الموجود على جهاز الكمبيوتر الخاص وذلك من خلال العنوان الافتراضي الخاص بجهاز الراوتر.

ثم قم بإدخال اسم المستخدم في جهاز الراوتر الخاص بك، ثم قم بإدخال كلمة المرور وذلك عن طريق إدخال admin في الخانتين.

ثم قم بالضغط على OK لكي يتم الدخول إلى إعدادات الراوتر واذهب بعد ذلك إلى قائمة wireless.

ثم قم بتغيير اسم الراوتر عن طريق وضع الاسم الجديد في wirelessnetworkname والذي سوف يظهر أمامك باختصار SSID.

ثم قم بالضغط على حفظ التغييرات التي سوف تظهر في الجزء الأسفل من الشاشة.

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