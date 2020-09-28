تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع رؤساء أندية دوري المحترفين

المواطن - محمد سمعه

عقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، اجتماعًا اليوم الاثنين مع رؤساء أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بحضور كل من ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وعبدالإله الدلاك مساعد وزير الرياضة.

وناقش الأمير عبدالعزيز الفيصل خلال الاجتماع، معرفة واطلاع رؤساء الأندية على خطة وإستراتيجية الدعم للموسم الرياضي الجديد، مع عرض ضوابط الإستراتيجية للعمل على تحقيق أفضل معيار في الحوكمة للأندية مع الاهتمام بتنمية الألعاب المختلفة.

وزير الرياضة يؤكد على مراقبة لجنة الكفاءة المالية للأندية:

وشدد الأمير عبدالعزيز الفيصل على أن لجنة الكفاءة المالية ستكون مهمتها هي متابعة أداء الأندية ماليًّا والتدقيق بصورة مستمرة لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة وفقًا للإستراتيجية.

الاستماع إلى مقترحات رؤساء الأندية:

وخلال الاجتماع تم التطرق إلى الحديث عن دور رؤساء أندية دوري المحترفين للاهتمام بالجوانب الاستثمارية والعمل على تقوية دورها في الأندية، كما استمع وزير الرياضة إلى اقتراحات رؤساء ومسؤولي الأندية للعمل على حل كافة الصعوبات.

وفي سياق آخر، قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصر المشاركة في بطولة كأس الملك، للموسم الرياضي 2020/ 2021 على فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ستبدأ البطولة من دور الستة عشر.

وجاء قرار الاتحاد السعودي بسبب تأخر انطلاق الموسم الجديد 2020/ 2021 وضغط الروزنامة التي شهدت عدة تغييرات في المواعيد الدولية والقارية مما يصعب إنهاء الموسم في وقت مناسب للمنتخبات والأندية.

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