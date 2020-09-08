تفاصيل مؤتمر الصحة غدًا لكشف جديد كورونا

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد ليوم غدٍ الأربعاء، والمقرر إقامته عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

ويتحدث خلال المؤتمر الدكتور محمد العبدالعالي، متحدث وزارة الصحة، حيث يكشف عن مستجدات فيروس كورونا وتطبيق توكلنا، كما يرد على أبرز الاستفسارات على مركز الاتصال 937.

كما يرد على أهم الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية بشأن كورونا، ويعلن عن إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات التي أجرتها المملكة لكشف حالات إصابات الفيروس.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد في وقت سابق تراجع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بنسبة 72%، وكذلك تراجع الحالات الحرجة بنسبة 25%، فيما ارتفعت نسبة حالات التعافي إلى 92%.

أهمية الخطوات الاستباقية والاحترازات:

وكانت وزارة الصحة أكدت أن الخطوات الاستباقية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية التي تم تطبيقها والخدمات الصحية الداعمة التي هيأتها القيادة الحكيمة كان لها الأثر الملموس بفضل الله في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والتعامل باحترافية في التصدي لهذه الجائحة والحد من انتشارها والتخفيف من آثارها.

تطبيق البروتوكولات الوقائية:

وطالب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الجميع بالحرص على توخي الحذر؛ حتى لا يكون سببًا في نقل العدوى لمن حوله، حاثًّا الجميع عند الشعور بأحد أعراض كورونا على عزل نفسه مباشرة والتوجه إلى أقرب عيادة تطمن، مبينًا أن العلماء يتابعون الجائحة ويراقبون ما إذا كانت هناك موجات أخرى.







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