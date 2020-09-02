تقنية إمبيلا تنقذ ستينيًا من ضيق الشرايين بسعود الطبية

المواطن - الرياض

سجلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز صحة القلب نجاح أول عملية قسطرة قلبية لعلاج ضيق الشرايين باستخدام أحدث الأجهزة القلبي إمبيلا لمريض ستيني يعاني من تضيقات في عدة شرايين، وتمت إزالة الجهاز بنجاح بعد عملية القسطرة القلبية، الذي يسهم في تقليل مخاطر عمليات القسطرة القلبية المعقدة.

القسطرة القلبية في حالات ضيق الشرايين

وأوضح مدير المركز د. مبارك الدوسري بأن أهمية استخدام الجهاز تكمن في توفير الدعم اللازم وتسهيل مهمة عمل الفريق الطبي أثناء عمليات القسطرة القلبية عالية الخطورة، وذلك بضخ الدم البطيني مباشرة للأورطى والشرايين القلبية، بحيث يتم تمرير هذا الجهاز عن طريق الفخذ وتثبيته في الجهة اليسرى من القلب بواسطة القسطرة القلبية.

إزالة الجهاز بنجاح بعد القسطرة

ونوه د. الدوسري بأنه تمت إزالة الجهاز بنجاح بعد عملية القسطرة القلبية، وأن المريض حاليًا بحالة صحية مستقرة وجيدة، ويستعد للخروج من المدينة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وختم د. الدوسري تصريحه مقدمًا شكره لإدارة المدينة على حرصها الدائم والعمل الدؤوب لتوفير أفضل وأحدث السبل العلاجية.







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