تقوية جهاز المناعة بالاعشاب

يعتبر جهاز المناعة هو مصدر الأمن والأمان لجسم الإنسان لأنه هو من يهاجم أي ميكروب أو فيروس لذلك نبحث عن طريقة تقوية جهاز المناعة بالاعشاب من أجل زيادة قدرته على حماية الجسم من أي عدوى أو مرض.

ما المقصود بالمناعة

أوضح موقع المواطن أن جهاز المناعة هو من يقي الجسم من الأمراض التي تصيب الجسم كل فترة أو بحسب مجيء فصول السنة الأربعة بالإضافة إلى الكثير من الأمراض التي تهاجم جسم الإنسان.

لذلك لابد من تقديم وجبة غذائية تحتوي على جميع العناصر والفيتامينات الغذائية للجسم لتساعد على تعزيز عمل جهاز المناعة لأن عدم الاهتمام بالغذاء أو ما يسمى بسوء التغذية يتسبب في ضعف جهاز المناعة.

كيفية تعزيز جهاز المناعة للأعشاب

لم تقدم الدراسات العلمية إجابة للسؤال عن تقوية جهاز المناعة بالاعشاب ومدى قوة الأعشاب في زيادة المناعة وتنشيط جهاز المناعة.

ولكن يوجد أعشاب بمجرد تناولها نلاحظ قدرتها على التخلص من أي عدوى أو مرض موسمي مثل نزلات البرد ولهذا فإننا نعتقد أن هذه الأعشاب قامت بتقوية جهاز المناعة وزيادة قدرته على مهاجمة الفيروسات والميكروبات.

أعشاب تساعد على تقوية المناعة

الزنجبيل

من أولى الأعشاب التي يناولها الأفراد عند إصابتهم بنزلات البرد والتهاب الحلق وتقليل الشعور بالغثيان والقيء لأنه مركب حيوي يسمى الجينجنرول كما أنه عبارة عن مضاد للأكسدة مما يساعد على تقوية جهاز المناعة.

الثوم

معروف منذ القدم باستخدامه في وصفات الطب البديل لعلاج العدوى الفيروسية لأنه يعمل على تقوية جهاز المناعة مما يساعد على التخلص من أعراض الأنفلونزا المتمثلة في انسداد الأنف والرشح وغالبًا التهاب الحلق.

الكركم

بسبب وجود مركب الكركومين وهو يعتبر المادة الفعالة في مسحوق الكركم فهو قادر على علاج الأمراض الفيروسية والبكتيريا وعلاج الالتهابات كما أن وجود مضادات الأكسدة به جعلته أحد مصادر تقوية جهاز المناعة بالاعشاب.

الشمر

هو عشب يمكن تواجده في المحال التجارية الخاصة بالأعشاب والبهارات والتوابل هذا العشب قادر على تعزيز جهاز المناعة بسبب وجود عنصر السيلينيوم والذي يعلب دور مهم في تكوين خلايا مناعية قوية يطلق عليها الخلايا التائية القاتلة وهذا قد يساعد على التخلص من الالتهابات.

القنفذية

نبات القنفذية الأرجوانية يكون أحد عناصر تقوية جهاز المناعة بالاعشاب لأن بمجرد تناول هذا العشب يكون جهاز المناعة قادر على تقليل العدوى الفيروسية التي تهاجم جسم الإنسان لذلك تناول الفنفذية يقلل من احتمالات حدوث أمراض البرد والالتهابات التنفسية.

الريحان المقدس

هو نفس عشب الحبق ولكن بمسمى آخر له قدرة كبيرة على تقوية جهاز المناعة مما يقلل من إصابة الجسم بالعدوى الفيروسية لذلك أوصى بعض الأطباء والعلماء بتناول مستخلص نبات الريحان المقدس لأنه يرفع من معدلات إنتاج خلايا مناعية والتي يطلق عليه الخلايا التائية المساعدة والخلايا القاتلة الطبيعية.

عشبة القتاد

هذه العشبة مليئة بمضادات الأكسدة وعناصر مقاومة للبكتريا وهذا لأنها تقوي جهاز المناعة وهذا ما جعل الأطباء ينصحون بتناولها بمقدار ستين جرام في اليوم للأشخاص الذين تجاوزوا سن الثامنة عشر أو أكثر كما يجب عدم تناولها للحوامل أو المرضعات.

أطعمة تعمل على تقوية جهاز المناعة

الحمضيات: لأنها غنية بفيتامين ج الذي يعلب دور رئيسي في ارتفاع معدلات إفراز خلايا الدم البيضاء والتي هي بمثابة الجيش القوي الذي يحمي الجسم ضد أي هجوم بكتيري أو فيروسي لأنها هي أساس جهاز المناعة.

الكيوي: بسبب وجود فيتامين ج بمستويات عالية به فإن تناوله يعمل على تقوية جهاز المناعة وهذا يساعد الجسم على جعله بصحة جيدة أغلب الوقت وخاصة إذا دمج فيتامين ج مع فيتامين ك وبوتاسيوم وفولات.

البابايا: بما أن فيتمان ج هو أساس تكون جهاز مناعي قوي فإن تناول البابايا بما فيها من مقدار كبير جدًا من فيتامين ج حيث أن تناول ثمرة واحدة منها يمد الجسم بحوالي 224 بالمائة من فيتامين ج الذي يحتاجه الجسم بشكل يومي كما أن هذه الثمرة تحتوي على بوتاسيوم وفيتامين ب وإنزيم هاضم يحتوي على مضادات أكسدة.

اللوز: تناول بمقدار ستة وأربعون حبة منه يعطي الجسم فيتامين هـ بالكمية الكاملة التي يتطلبها الجسم كل يوم من أجل بناء جهاز مناعة قوي.

البروكلي: نبات غني بفيتامين ج ومضادات أكسدة لذلك تناوله مفيد من أجل تقوية وتعزيز جهاز المناعة وجعله يعمل بشكل أفضل.

السبانخ: بسبب وجود فيتامين ج وفيتامين هـ والفلافونويدات والكاروتينات ومضادات الأكسدة والحديد في السبانخ فهذا جعلها من أقوى الأطعمة التي تزيد من قوة جهاز المناعة.

بذور دوار الشمس: أغلبنا يتناولها ولكن لا يعرف مدى نفعها له فهي بذور تحتوي على نسبة عالية جدًا من فيتامين هـ والذي هو المسئول عن جعل جاهز المناعة الخاص بالإنسان قوي لأن فيتامين هـ يعتبر مضاد للأكسدة والذي تهاجم الجذور الحرة الضارة والتي تكون الخلايا السرطانية.

الفلفل الحلو الأحمر: تناول هذا النوع من الخضروات قادر على إعطاء الجسم كل ما يحتاجه من فيتامين ج الذي لابد من جودة بكمية وفيرة في الجسم حتى تبنى خلايا جهاز المناعة على أساس قوي.

نصائح للحفاظ على جاهز المناعة بصحة جيدة

بعد التعرف على كيفية تقوية جهاز المناعة بالاعشاب والأطعمة لابد من اتباع تلك النصائح لحفاظ على جهاز المناعة:

الابتعاد عن عادة التدخين.

تناول حمية غذائية صحية متنوعة بين الخضروات والفواكه.

الابتعاد عن تناول أطعمة وشموربات ممتلئة بالسكريات الضارة.

المواظبة على أداء تمارين رياضية بشكل يومي لمدة نصف ساعة.

بقدر الأماكن محاول الوصول إلى الوزن المثالي.

النوم بشكل كافي لدى سبع ساعات بشكل يومي.

الابتعاد عن التوتر والقلق والخوف لأن هذا يقلل من كفاءة عمل جهاز المناعة.

الاهتمام بنظافة الأيدي والجسم والطعام منعًا من وصول ميكروبات تهلك جهاز المناعة وتستنزف قوته.

تجنب تناول المشروبات الكحولية.

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