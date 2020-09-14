تقويم التعليم تفتح باب التسجيل في برنامج مراجع اعتماد أكاديمي

المواطن - الرياض
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي “مراجع اعتماد أكاديمي”، لأعضاء هيئة التدريس في المؤسسات التعليمية.
وأضافت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه من المتوقع أن يكون المتدرب قادراً على العمل في مجال المراجعة الداخلية والخارجية لاعتماد المؤسسات والبرامج الأكاديمية.
وأضافت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الرابط التالي:
https://etec.gov.sa/ar/productsandservices/pec/Pages/cert.aspx
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