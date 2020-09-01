تكليف مطلق الأزيمع بعمل قائد القوات المشتركة بعد إعفاء فهد بن تركي والتحقيق معه

المواطن - الرياض

صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإنهاء خدمة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود؛ بناء على ما أحيل من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة وارتباط ذلك به.

كما وافق الملك سلمان على ما عرضه ولي العهد بتكليف الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.

وبحسب الأمر الملكي، تم إحالة الفريق فهد بن تركي إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق، فيما تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه.

مسيرة الفريق مطلق الأزيمع:

وحصل الفريق الركن مطلق الأزيمع على ماجستير علوم عسكرية من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، ودرجة زميل كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، كما أنه عمل في وحدات (ضابط دروع- قائد فصيل التموين والصيانة- قائد فصيل مشاة- قائد فصيل الحماية الجوية- قائد فصيل المشاة- قائد فصيل الصيانة- مساعد قائد السرية- قائد سرية- مساعد قائد الكتيبة- قائد الكتيبة- ركن الإدارة- ركن الاستخبارات- مساعد قائد اللواء- قائد مجموعة اللواء- قائد قوات درع الجزيرة في قيادة قوات درع الجزيرة- قائد المنطقة”، وأيضًا نائب رئيس هيئة الأركان العامة.

وحصل الفريق الركن مطلق الأزيمع على العديد من الأوسمة والميداليات والأنواط، منها ميدالية التقدير العسكري من الدرجة الأولى، ونوط الخدمة العسكرية للمرة الأولى، ونوط الخدمة العسكرية للمرة الثانية، ونوط الخدمة العسكرية للمرة الثالثة، ونوط الخدمة العسكرية للمرة الرابعة، ونوط المعركة، وأيضًا ميدالية تحرير الكويت، ووسام تحرير الكويت، ونوط المعلم، ونوط الإنقاذ، ونوط درع الجزيرة، ونوط الإدارة العسكرية، ونوط القيادة، ونوط الأمن، ونوط الإتقان، ووسام البحرين من الدرجة الأولى، ونوط التمرين للمرة الأولى، وأيضًا نوط التمرين للمرة الثانية.

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