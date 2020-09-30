تليف الرحم أسبابه وعلاجه

تعددت حالات تليف الرحم في هذه الفترة لذلك تعدد البحث عن تليف الرحم أسبابه وعلاجه ويعتبر تليف الرحم عبارة عن ورم وحيد أو متعدد ويطلق عليه الورم الليفي ويتم اكتشافه من خلال الصدفة أو الفحوصات الروتينية.

تليف الرحم أسبابه وعلاجه

يتعدد البحث عن تليف الرحم أسبابه وعلاجه حيث يعتبر ورم غير سرطاني وحجم هذا الورم يكون مليمترات ويشبه حجم رأس الجنين بصورة تقريبية وفي بعض الأوقات يملأ هذا الورم حوض المرأة وجوف البطن بالكامل ويعتبر من الأورام المعروفة.

احتمالية حدوث هذا الورم في السن الذي يتراوح بين سن 30 إلى 50 سنة والسبب المعروف عند النساء هو بتر الرحم وتتعايش المرأة مع الورم عندما يكون ضئيل وكلما زاد حجمه يزيد احتياجه للعلاج.

أسباب تليف الرحم

لم يؤكد العلماء والأطباء سبب رئيسي وراء تليف الرحم ولكن أثبتت بعض النظريات أن هذا الورم سببه بقايا خلايا جنينية داخل الرحم عندما كانت المرأة جنين وقد يكون السبب هو تناول كميات هائلة من البروتين الحيواني لفترات طويلة من الزمن والتي تتمثل في: الفراخ الجبنة اللحوم الحمراء.

إن النساء الأكثر تعرض لهذا الورم هما النساء التي لها تاريخ وراثي في العائلة لهذا المرض مع العلم بأن تشكل الألياف في الرحم يحتاج إلى سنتين بصورة تقريبية.

في معتقد الأطباء أن ألياف الرحم تتطور من خلية جذعية تتواجد في الأنسجة العضلية الملساء للرحم حيث تنقسم إلى خلية مفردة بصورة متكررة حتى تكون في النهاية كتلة مطاطية صلبة ومستقلة عن الأنسجة المقتربة منها.

يجب العلم أن ألياف الرحم متفاوتة في نموها حيث تنمو بصورة بطيئة أو سريعة أو لا تنمو في الأساس وبعض هذه الأورام تمر بطفرات النمو وبعضها يتقلص من تلقاء نفسه والكثير منها تتقلص أو تختفي بعد الحمل ويتم ذلك عندما يعود الرحم إلى حجمه الطبيعي.

ولكن ما يزال سبب ألياف الرحم مجهول حتى وقتنا هذا ولكن الأبحاث والتجارب السريرية تشير إلى العوامل الآتية:

التغيرات الوراثية : بمعنى حدوث تغيرات جينية في ألياف الرحم وتجعلها مختلفة عن جينات الأنسجة الطبيعية.

: بمعنى حدوث تغيرات جينية في ألياف الرحم وتجعلها مختلفة عن جينات الأنسجة الطبيعية. الهرمونات : حيث أن هرمون الاستروجين والبروجستيرون يعملان على تعزيز نمو ألياف الرحم حيث تحتوي هذه الألياف على مستقبلات هرمون الاستروجين والبروجستيرون أكثر من خلايا عضلات الرحم الطبيعية وتم ملاحظة أن الألياف تنكمش بعد انقطاع الدورة الشهرية والسبب انخفاض نسب هذه الهرمونات.

: حيث أن هرمون الاستروجين والبروجستيرون يعملان على تعزيز نمو ألياف الرحم حيث تحتوي هذه الألياف على مستقبلات هرمون الاستروجين والبروجستيرون أكثر من خلايا عضلات الرحم الطبيعية وتم ملاحظة أن الألياف تنكمش بعد انقطاع الدورة الشهرية والسبب انخفاض نسب هذه الهرمونات. عوامل النمو الأخرى: وهو عامل النمو شبيه الأنسولين ويتمكن من التأثير في نمو ألياف الرحم.

عوامل خطر تليف الرحم

يوجد الكثير من العوامل التي ترفع من خطر إصابة المرأة بألياف الرحم ومن خلال موقع المواطن نوضح أبرز هذه الأسباب:

السن : تزداد فرصة التعرض لألياف الرحم مع تقدم المرأة في السن وبصورة خاصة في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر على الرغم من تقلص هذه الألياف بعد انقطاع الدورة الشهرية.

: تزداد فرصة التعرض لألياف الرحم مع تقدم المرأة في السن وبصورة خاصة في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر على الرغم من تقلص هذه الألياف بعد انقطاع الدورة الشهرية. تاريخ العائلة : وجود تاريخ مرضي يحتوي على إصابة أحد أفراد العائلة بألياف الرحم يزيد من خطر الإصابة بها وعلى سبيل المثال خطر إصابة المرأة بألياف الرحم أعلى بثلاثة أضعاف من المعدل إذا تعرضت لها والدتها.

: وجود تاريخ مرضي يحتوي على إصابة أحد أفراد العائلة بألياف الرحم يزيد من خطر الإصابة بها وعلى سبيل المثال خطر إصابة المرأة بألياف الرحم أعلى بثلاثة أضعاف من المعدل إذا تعرضت لها والدتها. البدانة : إن الناس المتعرضة للسمنة تكون أكثر عرضة للتعرض الإصابة بألياف الرحم أكثر بمرتين أو ثلاثة من المعدل الطبيعي.

: إن الناس المتعرضة للسمنة تكون أكثر عرضة للتعرض الإصابة بألياف الرحم أكثر بمرتين أو ثلاثة من المعدل الطبيعي. عادات الطعام: زيادة تناول العديد من اللحوم الحمراء مثل اللحم البقري يرفع من خطر الإصابة بألياف الرحم ولكن تناول العديد من الخضروات الخضراء يحمي من نمو الألياف.

أنواع ألياف الرحم

نوع ألياف الرحم المصابة به المرأة يعتمد على مكانها داخل الرحم حيث من أبرز أنواع ألياف الرحم:

الأورام الليفية داخل جدار الرحم : من أكثر الأنواع المعروفة للأورام الليفية وتظهر في جدار العضلات للرحم وتزداد هذه الأورام بصورة هائلة وهذا يتسبب في توسيع وإطالة الرحم.

: من أكثر الأنواع المعروفة للأورام الليفية وتظهر في جدار العضلات للرحم وتزداد هذه الأورام بصورة هائلة وهذا يتسبب في توسيع وإطالة الرحم. الأورام الليفية تحت المصلية : تنمو في الجزء الخارجي والذي يطلق عليه المصلية وحجمها يكبر بصورة متعددة حيث يظهر جانب واحد من الرحم أكبر من الآخر.

: تنمو في الجزء الخارجي والذي يطلق عليه المصلية وحجمها يكبر بصورة متعددة حيث يظهر جانب واحد من الرحم أكبر من الآخر. الأورام الليفية العنقية : وتعتبر قاعدة رفيعة تدعم الكتلة الورمية.

: وتعتبر قاعدة رفيعة تدعم الكتلة الورمية. الأورام الليفية تحت المخاطية: تنمو هذه الأورام في الطبقة العضلية الوسطى من الرحم وأقل انتشار من الأورام الأخرى.

كيفية علاج تليف الرحم

يختلف علاج الأورام الليفية من شخص لآخر بناًء على عوامل محددة ومن أهمها مكان الورم أعراض الورم عمر الشخص المصاب بالورم ويتم معالجة الورم بأحد الأشكال التالية:

العلاج الدوائي : ويعتبر مبدأ عمله هو إيقاف نمو الورم الليفي.

: ويعتبر مبدأ عمله هو إيقاف نمو الورم الليفي. العلاج الجراحي : ويعتبر مبدأ عمله هو استئصال الورم أو استئصال الرحم بأكمله حتى نقضي على المشكلة.

: ويعتبر مبدأ عمله هو استئصال الورم أو استئصال الرحم بأكمله حتى نقضي على المشكلة. العلاج الشعاعي : وهذا النوع من العلاج يعتمد على قصور النوعين الأولين من العلاج.

: وهذا النوع من العلاج يعتمد على قصور النوعين الأولين من العلاج. اختناق الورم : وهذا النوع من العلاج يعمل على حقن مواد محددة في الورم.

: وهذا النوع من العلاج يعمل على حقن مواد محددة في الورم. الكي الكهربائي : يعمل على تمرير تيار كهربائي إلى مكان تواجد الورم.

: يعمل على تمرير تيار كهربائي إلى مكان تواجد الورم. العلاج الطبيعي: يساعد على اتباع نظام عن الأمور التي تتسبب في الورم وتعمل على نمو الورم.

نسبة خطورة تليف الرحم

بالرغم من عدم خطورة تليف الرحم في أغلب الأحيان ولكن قد تتسبب في مضاعفات يجب التركيز عليها ومن أهمها:

فقر الدم عند تعرض المرأة إلى نزيف كثير.

قد تتسبب بعض أنواع ألياف الرحم في العقم أو فقدان الحمل.

قد تتسبب ألياف الرحم في زيادة فرص حدوث بعض المضاعفات في خلال فترة الحمل والتي تتمثل في: الولادة المبكرة انفصال المشيمة.

الحالات التي يجب فيها زيارة الطبيب

توجد حالات محددة يجب فيها على المرأة الرجوع إلى الطبيب ومن أهم هذه الحالات:

وجود ألم حاد في الحوض ولا يختفي.

زيادة شديدة في غزارة الدورة الشهرية أو زيادة مدتها عن الطبيعي.

نزيف دموي أو قطرات دم بين الدورتين.

صعوبة في تفريغ المثانة.

تشخيص تليف الرحم

عند تعرض المرأة إلى تليف الرحم يتجه الطبيب إلى عمل الكثير من الفحوصات اللازمة ومن أهمها:

فحص الحوض.

فحوصات مخبرية للدم والغدة الدرقية.

أشعة الموجات فوق الصوتية.

التصوير بالرنين المغناطيسي.

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