تنزيل أفضل برنامج تحميل من اليوتيوب للكمبيوتر 2020

برنامج تحميل من اليوتيوب للكمبيوتر

في الكثير من الأوقات نحتاج تنزيل فيديو من موقع اليوتيوب لذلك نبحث عن برنامج تحميل من اليوتيوب للكمبيوتر تعرف على أفضل البرامج في تحميل الفيديوهات من اليوتيوب.

تنزيل الفيديو freemake

يحتوي هذا البرنامج على الكثير من المميزات التي يوفرها لمستخدميه من خلال التحميل هذا البرنامج يوفر الكثير من التعاملات من خلاله بخلاف تحميل الفيديو.

يحتوي البرنامج على وجه ذات جودة عالية من خلاله يستطيع المستخدم للحصول على كامل الخدمات من خلالها كما يمكنك تنزيل الفيديو بكل سهولة وبنقرة واحدة فقط وكل هذا عن طريق برنامج تحميل من اليوتيوب للكمبيوتر باستخدام هذا البرنامج

تنزيل الفيديو 4K

هذا برنامج تحميل من اليوتيوب للكمبيوتر من البرامج التي يميزها الكثير وذلك بفضل كونه يسهل التعامل معه بفضل جونه لا يمكن استخدامه إلا في تحميل الفيديوهات من خلال اليوتيوب هذا الأمر يسهل على الكثير فهم التطبيق بشكل أسرع كما أنه يحتوي على الوضع الذكي ومن خلال هذا الوضع تستطيع تنزيل الفيديو بكل سهولة عن طريق نقرة واحدة.

يحتوي هذا التطبيق على الكثير من المميزات والتي منها أنه يحتوي على الكثير من اللغات التي يوفرها مستخدمي البرنامج كما أنه يرفع موضوع متعدد في تنزيل المقاطع من خلال اليوتيوب.

ينكس يوتيوب داونلودر

عندما أتكلم عن أفضل برنامج تحميل من اليوتيوب للكمبيوترمن خلال موقع المواطن نوضح أنه يجب ذكر هذا البرنامج فهو من البرامج الأفضل في التنزيل فهو يساعد المستخدمين له في اختيار الخيار الأفضل لتحميل الفيديو بشكل أفضل وبالصفات التي يحتاجها المستخدم أثناء تنزيل الفيديو هو من الخيارات الأفضل للكثير من مستخدمي برنامج تنزيل الفيديوهات من اليوتيوب إلى الحاسوب.

يحتوي البرنامج على العديد من المميزات والتي منها أنها ذو بساطة في التعامل ولا يوجد أي عناء في استخدامه يمكنك اختيار جودة الصورة التي ترغب بها في الفيديو.

يوتيوب داونلودربرو

يوجد كثير من المميزات التي يحتوي عليها هذا البرنامج في تحميل الفيديوهات من اليوتيوب إلى الحاسوب والتي منها أنه يسمح بتحميل أكثر من فيديو في وقت واحد يحتوي البرنامج على سرعة في التحميل عالية كما أنه لا يمكن نزول الفيروسات أثناء تحميل هذا التطبيق كما يمكنك من خلال هذا البرنامج في تسريع التنزيل بشكل أكبر حتى 500% أسرع.

برنامج تحميل من اليوتيوب للكمبيوتر YTD video Downloader

بالرغم من المميزات التي تعطيها لنا شبكة الانترنت ولكن لا يوفر برنامج اليوتيوب إمكانية التنزيل منه الى الكمبيوتر مباشرة وذلك بالرغم من تفضيل برنامج اليوتيوب للمثير ولكن تلك النقطة تزعج الكثير فقام برنامج تحميل من اليوتيوب إلى الكمبيوتر YTD Video Downloader بتوفير ذلك لذا فمن خلال هذا البرنامج يستطيع المستخدم تحميل الفيديو الذي يرغب فيه بكل سهولة وبدون وجود أي عناء في ذلك فهو من التطبيقات التي توفر إمكانية تحميل الفيديوهات من اليوتيوب على الانترنت إلى الكمبيوتر.

هذا البرنامج هو من البرامج الأفضل في تحميل الفيديوهات من على اليوتيوب وذلك بكل سهولة من خلال الحاسوب الخاص بك وبدون أي عناء في البحث والمحاولة المستمرة في تحميل الفيديو.

حتى الخطوات التي يجب عليك فعلها هي بسيطة وفي غاية السهولة ولا يوجد بها أي عناء فكل ما عليك فعله هو:

الدخول إلى موقع اليوتيوب والبحث عن الفيديو الذي ترغب في تحميله على الكمبيوتر.

الحصول على نسخ لرابط الفيديو

الدخول إلى البرنامج.

وضع نسخة الرابط الذي قمت بالحصول عليه من على الفيديو في اليوتيوب في الخانة التي تخص الرابط.

وبعد ذلك عليك بالضغط على تحميل الفيديو.

وبعد ذلك سوف تحصل على الفيديو بكل سهولة على حاسوبك الشخصي وبجودة عالية.

مميزات برنامج التحميل من اليوتيوب للكمبيوتر YTD Video Downloader

هذا البرنامج من البرامج الأفضل في الاستخدام لتحميل الفيديوهات من على اليوتيوب إلى حاسوبك الشخصي لك هذا الأمر لوجود الكثير من المميزات يوفرها التطبيق والتي تجعل الكثير عند اختياره برنامج لتحميل الفيديو يقوم باختيار YTD Video Downloader من المميزات التي يوفرها البرنامج:

مجاني

هذا البرنامج لتنزيل لا تقوم بدفع أي رسوم له سواء كان في تحميل البرنامج على الحاسوب الخاص بك أو لتثبيت البرنامج على الحاسوب.

سهولة استخدامه

هذا البرنامج من البرامج التي تحتوي على وجه بسيطة في الاستخدام وسهلة ويمكنك إنجاز الكثير من العمليات عليه بدون أي عناء.

جودة الصورة

بالرغم من جودة الفيديوهات التي يقوم البرنامج بتنزيلها إلا أن البرنامج يوفر أيضًا إمكانية اختيار جودة الصورة أو الفيديو التي ترغب في تنزيله ففي حالة اختيارك بجودة عالية سوف تستطيع تحميل الفيديو والتمتع بصورة عالية في الوضوح ولكن عند التحميل سوف يأخذ بعض الوقت كما يمكنكم تحميل الفيديو بجودة منخفضة وذلك لكي تحصل على تحميل الفيديو بشكل أسرع.

اختيار صيغة التنزيل

لا يوفر البرنامج إمكانية تنزيل الفيديو بصيغ الفيديو فقبل يمكنك أيضًا اختيار صيغة mp3 وذلك لكي تحصل على صوت للفيديو فقط فيمكنك اختيار صيغة الفيديو التي ترغب فيها.

صغير الحجم

من إحدى المميزات التي يفضلها الكثير في هذا البرنامج أنه صغير الحجم فلا يجعل الحاسوب ثقيل في التعامل كمثل الكثير من البرامج التي نقوم بتحميلها على الحاسوب وتثبيتها أو يأخذ حيز كبير من المساحة على الحاسوب الأمر الذي يعيق في تحميل برامج أخرى.

يعمل على جميع أنواع الويندوز

من المميزات التي يقوم بتوفيرها هذا التطبيق أنه لا يحتاج لنوع ويندوز محدد لتحميله بل يمكنك التمتع به في جميع أنواع الويندوز.

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