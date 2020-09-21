تنزيل تيك توك الإصدار القديم

في بعض الأحيان قد تكون الهواتف الاندرويد والايفون أو أجهزة الكمبيوتر صغيرة المساحة أو ضعيفة التشغيل وبالتالي تحتاج إلى تنزيل تيك توك الإصدار القديم حتى يمكنك استخدامه على هاتفك الضعيف.

برنامج التيك توك

يعتبر برنامج التيك توك أحد البرامج الموسيقية التي انتشرت مؤخرًا في العالم وبشكل كبير وسريع جدًا، حيث من خلاله يتم تحميل بعض مقاطع الفيديو أو تصويرها وتنزيلها لرؤية متابعيك لها، حيث يعمل هذا التطبيق على تحريك الشفاه أثناء تشغيل الأغنية وأثناء تصوير كاميرا البرنامج لك ومن ثم تسجيلها.

يتم تسجيل أيضًا بعض المقاطع المضحكة والسخرية أو تقليد بعض مقاطع ومشاهد الأفلام والمسرحيات والمسلسلات أو مقطع من برنامج معين، هذا الأمر الذي جعل محتوى البرنامج مختلف مما أدى إلى انتشاره وشهرته بشكل كبير على مستوى العالم حيث يستخدم هذا التطبيق يوميًا أعداد تقارب الملايين.

تنزيل تيك توك الإصدار القديم

كما سبق تحدثنا من قبل أن التطبيق يمتلك العديد من الإصدارات القديمة والتي تكون أقل في المساحة بجانب هذا أيضًا تكون الإصدارات القديمة أقل في الخدمات والمميزات وهذا لأن كل إصدار يكون يحتوي على شيء آخر جديد ومميز لم يكن يوجد في الإصدارات القديمة السابقة.

وبالتالي في بعض الأحيان قد يحتاج المستخدم لهذا الإصدار القديم وهذا بسبب مساحة هاتفه فهو يمكن أن يكون لا يمتلك مساحة كبيرة على الهاتف أو يكون هاتفه إصداره لا يتوافق مع الإصدار الأحدث والأخير للتطبيق في هذه الحالة قد يحتاج إلى تنزيل الإصدار الأقدم حتى يستطيع استخدامه.

رابط تحميل الإصدار القديم من التيك توك للأندرويد

إذا كان هاتفك اندرويد ولا تسطيع تحميل الإصدار الأحدث والأخير من تطبيق تيك توك فإن كل ما عليك هو اللجوء إلى الحل الأنسب لهذا وهو تحميل الإصدار القديم حتى تطيع استخدم البرنامج، ويتم هذا من خلال الدخول إلى رابط التحميل المباشر من هنــــا ومن ثم سوف تنتقل تلقائيًا إلى صفحة تحميل التطبيق.

بعد الدخول إلى الصفحة اسحب لأسفل الصفحة سوف تجد العديد من الإصدارات المتاحة من التطبيق سوف تجد إصدارات كثيرة جدًا من أول بداية البرنامج وحتى الإصدار الأخير، عليك أن تختار ما تريد فقط من خلال الضغط على رقم الإصدار سوف تنتقل مباشرةً إلى صفحة التحميل الخاصة بالإصدار.

ومن ثم قم بالضغط على زر التحميل ومن ثم سوف يتم تنزيل تيك توك الإصدار القديم على هاتفك ثم تسجيل الدخول واستخدامه فورًا.

كيفية استخدام تيك توك على الكمبيوتر

إذا كنت تريد استخدام التطبيق على الكمبيوتر فإن هذا من السهل وليس من الصعب أيضًا، فإنه حتى يتم تشغيل التطبيق على الجهاز فإن هذا الأمر يستلزم محاكي أندرويد وهو عبارة عن برنامج يجعلك تستخدم الكمبيوتر وكأنك تستخدم الهاتف ولكن يتم هذا عن فتح المحاكي فقط ولا يقوم بتغير نظام الجهاز.

ويمكنك أن تقوم بتحميل محاكي نوكس كما يذكر موقع المواطن هو يعتبر الأفضل في الاستخدام حيث يمكنك تحميله من هنا ومن ثم تثبيته وفتحه وكل ما عليك بعد ذلك هو الدخول على المحاكي وفتح متجر بلاي أو محرك بحث جوجل ومن ثم البحث عن التطبيق بإصداراته المختلفة والتي سبق وذكرناها في الفقرة السابقة.

ثم اختيار الإصدار القديم في حالة كان جهاز بطيء أو ضعيف ومن ثم تنزيله واستخدامه بكل سهولة.

تنزيل تيك توك للايفون

بعد معرفة طرق تنزيل تيك توك الإصدار القديم للكمبيوتر فإنه من الممكن تنزيله للأيفون ولكن أقل إصدار للأيفون هو آيفون 5 حيث لا يدعم تشغيل أقل من هذا، ويمكنك أن تقوم بتنزيله من خلال آب ستور وهو المتجر الرئيسي لهواتف الآيفون من خلال البحث باسم التطبيق والبدء في التحميل.

أو الضغط هنــــــا وسوف تدخل مباشرةً إلى صفحة المتجر وكل ما عليك هو الضغط على كلمة تحميل فقط وتنتظر حتى يتم التحميل وتثبيت التطبيق وتسجيل الدخول والبدء في استخدامه.

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