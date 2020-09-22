تنزيل تيك توك لايت القديم

في بعض الأحيان يتم اللجوء إلى النسخة اللايت من تيك توك في حالة كان الكمبيوتر أو الهاتف ضعيف لا يستطيع تشغيل النسخة الحديثة لذلك فإنك تحتاج تنزيل تيك توك لايت القديم لهاتفك أو جهازك.

تطبيق تيك توك

من ضمن البرامج التي أحدثت ضجة هائلة وكبيرة في العالم هو تطبيق تيك توك والتي ظهر مؤخرًا على الساحة بالرغم من أنه منذ عام 2006 عندما قام الصينين بإصدار هذا التطبيق في بلدهم وسرعان ما انتشر ولكنه لم يظهر ويبقي حوله الحديث والجدل مثل هذا العام وهو عام 2020.

ومن الجدير بالذكر أن في عام 2020 عام الكورونا قد جلسنا كثيرًا في منازلنا تجنبًا الإصابة بالفيروس وبفعل وقت الفراغ والملل التي تعرضنا له فقد لجأنا لكثير من الأمور منها التصفح على الإنترنت واستخدام مثل هذه التطبيقات، حيث في عام 2020 ظهر البرنامج بشكل ملحوظ وسريع.

مما دفع بعض الفنانين والفنانات استخدامه أيضًا وتنزيل فيديوهات مضحكة وساخرة عليه بالإضافة إلى بعض الشخصيات العادية والتي اشتهرت ونالت إعجاب الكثير من الناس من خلاله أيضًا، حيث يعتمد على مجموعة من الأغاني والمشاهد المضحكة والتي يقوم المستخدم بتحريك الشفاه أو تقليد ما يتم في المشهد.

باستخدام حس فكاهي وجميل جعل الناس تنجذب إليه، حتى أنه حوالي نصف متابعني ومستخدمين التيك توك لم يقوموا بتصوير فيديوهات إلا أنهم يريدون مشاهدة ما يتم تنزيله من المستخدمين الآخرين بغرض التسلية والترفيه فقط.

تطبيق تيك توك لايت القديم

يريد الكثير من الناس في هذه الفترة والتي نجد عمليات بحثية كثيرة على الإنترنت حول هذا الأمر وهو التعرف على طرق تنزيل تيك توك لايت القديم، حيث أنه هناك إصدار آخر من التطبيق يحمل اسم تيك توك لايت وهذه النسخة عبارة عن التطبيق في صورته العادية دون أي فرق ولكن بحجم ومساحة أقل.

وهذا لأنه هناك بعض الهواتف التي لا تستطيع أن تقوم بتشغيل التطبيق العادي، حيث أثناء التغسيل نجد توقف الفيديوهات فجأة أو خروج البرنامج أو إظهار إشعار بان البرنامج توقف، أو يكون البرنامج نفسه يعمل ولكنه بشكل بطء وغير مرضي، كل هذه المشاكل يتم حلها من خلال تنزيل الإصدار اللايت.

يمكن أيضًا إذا كنت تعمل على الكمبيوتر بشكل مستمر ولكن نسخة الجهاز قديمة أو الجهاز نفسه ضعيف ومساحته التخزينية قليلة فإنه يمكنك أن تقوم بتنزيل النسخة اللايت القديمة أيضًا حتى تستطيع تشغيله على جهازك الصغير فهو لا يأخذ حيز من المساحة.

تنزيل تيك توك لايت القديم ويندوز 7

أما إذا كانت نسخة الجهاز الخاص بك ويندوز 7 أو أقل فأنه لا مانع من تشغيل البرنامج لديك أيضًا، ولكن تشغيل أي تطبيق خاص بالهواتف الاندرويد يحتاج لتشغيله ما يعرف بمحاكي الاندرويد، حيث انه هذا المحاكي يجعل جهاز الكمبيوتر مثل الهاتف المحمول من حيث واجهة الاستخدام وشكل التطبيقات.

ويمكنك ان تقوم بتحميل المحاكي من خلال الإنترنت أيضًا عن طريق الضغط هنــــــا وسوف تنتقل مباشرةً إلى صفحة تحميل محاكي نوكس المحاكي الذي يعتبر من أفضل وأخف وأصغر المحاكيات التي تستخدم لتشغيل التطبيقات ويعمل بشكل سريع وسهل على نسخة ويندوز 7 بشكل خاص لأنها نسخة خفيفة أيضًا، ويمكنك بعد ذلك التوجة إلى رابط التحميل مباشرة عبر جوجل بلاي لتحميل البرنامج.

طريقة تحميل وتشغيل محاكي نوكس nox

حتى تستطيع تحميل البرنامج كما تحدثنا من قبل على الكمبيوتر وخاصةً ويندوز 7 عليك ان تقوم بتحميل المحاكي من خلال الرابط التي تم ذكره في الفقرة السابقة، بعد تحميل المحاكي والضغط على كلمة تنزيل انتظر فترة حتى يكتمل التحميل، وبعد ذلك قم بفتح البرنامج من قائمة التنزيلات الخاصة بالجهاز.

سوف تجد واجهة المستخدم شبيه بالهاتف المحمول قم بالدخول إلى متجر التطبيقات جوجل بلاي والتأكد من وجود لديك حساب على الجيميل وتسجيل الدخول به على المتجر، ومن ثم قم بالبحث بالاسم عن التطبيق النسخة اللايت ومن ثم أبدأ في التحميل وانتظر حتى يكتمل التحميل.

بعد ذلك سوف تجد التطبيق موجود في قائمة تطبيقات المحاكي وليس في جهاز الكمبيوتر نفسه، ومن ثم قم بفتح البرنامج واتبع إجراءات وخطوات تسجيل الدخول.

تسجيل الدخول إلى برنامج تيك توك

بعد تنزيل تيك توك لايت القديم لابد أن تقوم بتسجيل الدخول إلى التطبيق حتى تتمكن من استخدامه والتمتع بخدماته، ويتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية والتي يذكرها موقع المواطن:

فتح البرنامج والضغط على أيقونة التطبيق.

أول ما تقوم بفتح البرنامج سوف تجد أمامك الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع والتي تعرض الفيديوهات التي يتم عرضها من خلال المستخدمين.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة صفحتي لتسجيل الدخول.

سوف يظهر لك مجموعة من الخيارات الخاصة بالتسجيل منها ربط الحساب بحسابات جوجل أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالمستخدم.

قم باختيار الأمر المناسب لك ومن ثم إدخال بعض البيانات والخطوات المطلوبة.

الضغط على زر المتابعة ومن ثم سوف تنتقل إلى الصفحة الرئيسية بشكل تلقائي لمشاهدة الفيديوهات.

مميزات تطبيق تيك توك للكمبيوتر

يتوفر التطبيق للتحميل على الكمبيوتر والهاتف بشكل مجاني دون تكلفة.

يمكنك مشاهدة فيديوهات مسلية وممتعة لقضاء وقت الفراغ.

يتوفر العديد من اللغات داخل التطبيق لذلك يستخدمه العديد من دول العالم.

التطبيق سهل الاستخدام لجميع الفئات.

لا يستهلك التطبيق إنترنت كثير.

لا يأخذ مساحة كبيرة في المساحة التخزينية في الهاتف.

يتوفر منه إصدار لايت وإصدارات قديم للهواتف الضعيفة.

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