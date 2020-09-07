تهيئة 15 ألف طالب وطالبة في تعليم عسير

المواطن- حسن عسيري- أبها

شدد مدير عام التعليم في منطقة عسير، سعد الجوني، على أهمية بذل المزيد من الجهود التي تقدم خلال المرحلة الحالية وصولًا إلى قدر كبير من التوافق مع بيئة المدرسة، وبما يضمن استمرارية التعليم عن بعد.

وأوضح الجوني أنه يجري تنفيذ عدد من البرامج لمواكبة الدراسة عن بعد في أول يوم دراسي تتضمن التهيئة الإرشادية للأسبوع التمهيدي لطلاب وطالبات الصف الأول من خلال إعداد دليل إرشادي وآليات لتنفيذه في الميدان والتركيز على دور الأسرة الفاعل في تحقيق النتائج المرجوة وتنمية دافعية الأطفال للتعلم والتخفيف من الآثار النفسية الناتجة عن الأزمة الراهنة، مشيرًا إلى أن البرامج تنفذ باستخدام برامج التواصل عن بعد، وإرسال رسائل ومقاطع تشويقية تتضمن العمل على استثمار التقنية في التعلم عن بعد، وبث البرامج من المدارس وحث الأسرة على تشجيع الطلاب والطالبات على المشاركة في الأسبوع التمهيدي، وتستهدف 15864 طالبًا وطالبة يدرسون في الصف الأول الابتدائي.

وأضاف الجوني أن الفعاليات بدأت يوم أمس واستمرت لمدة ساعة تمثلت في استقبال أولياء الأمور والطلاب والترحيب بهم عبر برنامج “زوم“، وتقديم النشيد الوطني وفيديو تعريفي بمرافق المدرسة، وتشجيع الطلاب والطالبات على التعريف بأنفسهم صوتًا وصورة والالتزام بالزي المدرسي، مضيفًا أنه تخلل الفعاليات عروضًا ترفيهية وتربوية جاذبة، بالإضافة إلى إطْلاع ولي الأمر على خطة الأسبوع التمهيدي وماذا يجب مراعاته عند التعلم عن بعد كما تم عرض مواصفات الحقيبة المدرسية والجلسة الصحيحة أمام الشاشة، منوهًا إلى استمرار الفعاليات خلال هذا الأسبوع كالألعاب والمسابقات ومشاهدة العروض الهادفة عبر منصة مدرستي، وتقسيم الطلاب إلى مجموعات وتعريفهم بمعلميهم ،وعمل مسابقات نظرية للطلاب للتعرف على مستوياتهم وتحفيز التنافس بينهم وفي نهاية الأسبوع يتم توزيع الجدول الدراسي والتهيئة لبداية الدراسة الفعلية.







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