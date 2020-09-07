توضيح مهم من السفارة السعودية في الكويت

المواطن - الجوهرة سعد - الرياض

أعلنت السفارة السعودية في الكويت عن إغلاق أبوابها يوم غدٍ الثلاثاء 20 محرم 1442هـ الموافق 8 سبتمبر 2020م كإجراء احترازي لتعقيم المبنى ولمراجعة الاحتياطات الصحية.

وقالت السفارة عبر حسابها في موقع تويتر: “إنها ستباشر عملها في اليوم التالي بتاريخ 21 محرم 1442هـ الموافق 9 سبتمبر 2020م”.

وكانت السفارة قد نفت مؤخرًا ما تردد حول ‬⁩فرض رسوم دخول للمملكة على الأشخاص والمركبات غير السعودية، كما دعت لتحري الدقة والتحقق من المعلومات من المصادر الرسمية.







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