توضيح هام من التعاون حول كواليس ضم باتريس كارتيرون

المواطن - محمد سمعه

أصدر نادي التعاون منذ قليل بيانًا توضيحيًا حول كواليس تعاقده مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك المصري.

وجاء بيان سكري القصيم كالتالي: “تود إدارة نادي التعاون توضيح ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول التوقيع مع المدرب الفرنسي “باتريس كارتيرون” وما صاحب ذلك من لغط وتأويلات لا تستند على أية مصداقية”.

وأضاف البيان: ” وفي هذا الإطار يود النادي التأكيد على أن مفاوضاته كانت مع أحد الأسماء التدريبية من شرق أوروبا، وخلال المراحل النهائية من المفاوضات تم إيقاف التفاوض بعد أن نشرت وسائل الإعلام استقالة مدرب نادي الزمالك الفرنسي “كارتيرون” من منصبه كمدير للجهاز الفني، وعلى الفور تم توجيه المستشار القانوني بالنادي للتأكد من ذلك من وكيل أعمال المدرب، وإبداء رغبة نادي التعاون في التعاقد معه وفق الأنظمة والإجراءات الرسمية المعتادة: كون المدرب يملك سيرة ذاتية متميزة ويتوافق مع تطلعات النادي المستقبلية”.

باتريس كارتيرون تقدم باستقالته رسميًا من تدريب الزمالك

وتابع البيان: “وقد أكد وكيل أعمال المدرب المستشار النادي القانوني بأن الفرنسي “كارتيرون” قد تقدم باستقالته فعلًا من منصبه وأنه لن يتراجع عن هذا القرار، كما أفاد وكيل أعماله بأن المدرب قد تلقى عدة عروض من خمسة أندية للظفر بخدماته”.

وأضاف بيان التعاون: ” ووفقًا لذلك بادر نادي التعاون بتقديم عرض رسمي للمدرب الفرنسي “باتريس كارتيرون”؛ نظرًا للحاجة الماسة للفريق في ظل مشاركته الحالية بدوري أبطال آسيا، وقد تلقي النادي في يوم الأربعاء ردًا رسميًا من المدرب يفيد بالموافقة. وعليه تم التوقيع المبدئي بعد التأكد من إنهاء المدرب علاقته رسميًا وبشكل قانوني بنادي الزمالك، وتم ترتيب سفره إلى الدوحة للحاق ببعثة الفريق الذي يلعب غدًا ضمن دوري المجموعات في البطولة ذاتها”.

التعاون يؤكد على احترامه للزمالك والأندية المصرية جميعها

واختتم البيان: ” وتؤكد إدارة التعاون في هذا الإطار احترامها للأنظمة الرسمية في التعاقدات، كما تشدد على التقدير والاحترام الكبيرين الذي يكنه النادي ومجلس إدارته وجمهوره لجميع الأندية بصورة عامة، ولنادي الزمالك والجمهور الرياضي في جمهورية مصر العربية الشقيقة بصفة خاصة، وهي امتداد لعلاقة المحبة والتقدير التاريخية والتي لا يمكن المساس بهار كما يؤكد النادي رفضه التام للتشكيك في العلاقة العميقة بين الأندية السعودية ونظيرتها المصرية، و يرفض في الوقت ذاته ما يتعرض له نادي التعاون من تجاوزات بعد أن مارس حقه الطبيعي وفقا لأنظمة الاحتراف.. وعليه جرى الإيضاح والله ولي التوفيق”.

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