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توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية على 4 مرتفعات اليوم 
الحالة مصحوبة برياح نشطة

توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية على 4 مرتفعات اليوم 

2020/09/30
الساعة 8:42 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية على 4 مرتفعات اليوم 
المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

كما توقعت الأرصاد تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من شرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 14-36كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 


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