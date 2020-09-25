توقعات الأرصاد: أمطار رعدية وغبار غدًا

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.

وتوقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، وقد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من وسط وشرق المملكة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا، فمن المتوقع أن تسجل رفحاء أعلى درجة حرارة بـ44 مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة في السعودية بـ17 مئوية.

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