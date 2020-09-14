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توقعات الأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 4 مناطق
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

توقعات الأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 4 مناطق

2020/09/14
الساعة 9:27 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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توقعات الأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 4 مناطق
المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) فيما تأثر العوالق الترابية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 12-32كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ، وحالة البحر خفيف الموج .



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