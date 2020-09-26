توقعات الأرصاد: سحب رعدية وغبار غدًا

المواطن - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد.
وتوقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية والغربية، فيما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.
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